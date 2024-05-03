Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира «Мастерс» АТР

Tекст: Вера Басилая

Рублев одержал волевую победу над американцем, обыграв его со счетом 6:4, 6:3. В финале российский теннисист сыграет с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и чехом Иржи Легечкой, передает ТАСС.

Рублев – восьмая ракетка мира, в обновленном рейтинге он переместится на седьмую позицию. Россиянин выиграл 15 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде. Фритц занимает 13-ю позицию в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP.

Турнир в Мадриде относится к категории «Мастерс» и проводится на грунте. В прошлом году победителем соревнования стал испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин в 2004 году.