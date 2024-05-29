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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    8 комментариев
    29 мая 2024, 21:08 • Новости дня

    Пушилин объяснил, почему Россия сейчас не будет брать Харьков

    Пушилин заявил о необходимости создания санитарной зоны у Харькова

    Пушилин объяснил, почему Россия сейчас не будет брать Харьков
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К данному моменту нет задачи по освобождению Харькова, необходимо создать санитарную зону, заявил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Президент Владимир Путин заявлял, что задачи по освобождению Харькова не стоит на данный момент, напомнил Пушилин, передает РИА «Новости». Есть потребность в том, чтобы обезопасить территорию России, встает вопрос о создании санитарной зоны, о которой также говорил глава государства, подчеркнул он.

    Величина такой зоны зависит от дальности поставляемого киевскому режиму вооружения, все «пропорционально должно быть».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия занимается созданием санитарной зоны, чтобы на ее территории было безопасно.

    29 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    @ MND/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Западное оружие уже несколько раз применялось Украиной «против территории России», в том числе по цели в районе Краснодара, сообщили западные источники.

    Как заявило Agence France-Presse, «в последний раз» западное оружие для ударов вглубь России было использовано «против... города Краснодар», передает РИА «Новости».

    Agence France-Presse не сообщает, какой именно объект был целью вооруженных сил Украины, но указывает, что удар наносился к западу от города, передает ТАСС.

    Напомним, Bild со ссылкой на источники сообщала, что украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России.

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    29 мая 2024, 10:06 • Новости дня
    Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях России
    Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Украине, возможно, придется пойти на мирную сделку с Россией на условиях Москвы, если она не предпримет быстрых действий для урегулирования ситуации, пишут американские СМИ.

    В статье Newsweek говорится, что у киевского режима может не остаться другого выбора.

    Авторы статьи отмечают, что если Украина и ее союзники не смогут адаптироваться к новым реалиям, страна продолжит терять территории, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин говорил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    29 мая 2024, 14:35 • Новости дня
    Военкор показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ

    Военкор Коц показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ

    Военкор показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение командного пункта украинской армии в Сумской области в ходе совещания офицеров ВСУ сняли на видео, военный корреспондент Александр Коц опубликовал ролик.

    Воздушная разведка 245 полка ВС России засекла собрание украинских командиров в одном из домов в поселке Великая Писаревка, передает «Российская газета».

    Отмечается, что там могло проходить совещание. Через некоторое время в здание прилетел дрон-камикадзе, еще один беспилотник поразил автомобиль офицеров.


    В апреле добровольцы бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы.

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    29 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России

    Захарова: Макрон не сказал ничего нового, допустив удары ВСУ по территории России

    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по военным объектам вглубь территории России западным оружием, повторяется буквально всеми и не является новым, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что подобные идеи раздаются «то тут, то там», причем в Прибалтике по этому поводу, по ее словам, «вообще началась какая-то истерика». Выступают с такими призывами и «польские политические персонажи», заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    В этом контексте она упомянула и США, отметив, что «прошитая русофобия» команды Байдена также всем известна.

    Ранее Макрон поддержал призывы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать военные объекты на российской территории с использованием западного оружия.

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    29 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению

    Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России

    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.

    Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.


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    29 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край

    Военный эксперт Леонков: С помощью атак БПЛА на Краснодарский край Украина хочет нанести ущерб туристической отрасли России

    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край
    @ armawir.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник пытается сорвать курортный сезон в Краснодарском крае и запугать местное население, однако, как показывает практика, эти методы не работают. В то же время регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее беспилотник ВСУ был сбит над Армавиром.

    «Очевидно, что атаки украинских дронов на Краснодарский край нацелены на повреждение нашей инфраструктуры в регионе. При этом я не исключаю, что частично данные полетов беспилотников передаются странам НАТО для дальнейшего анализа», – допустил военный эксперт Алексей Леонков.

    «В то же время противник хочет оказать и психологическое давление на российской общество. Он пытается создать видимость того, что БПЛА могут беспрепятственно летать по большей части наших территорий. Не стоит забывать и о туристическом сезоне, который стартует сейчас в Краснодарском крае. Вероятно, ВСУ вознамерились запугать отдыхающих. Однако как показывает практика, желаемого результата им не достичь», – отмечает он.

    По словам собеседника, украинская армия неслучайно выбирает именно беспилотники для совершения подобных атак. «Эти аппараты могут летать на большие расстояния на низких высотах и огибать рельеф местности, что позволяет ударному средству долго оставаться незамеченным», – поясняет эксперт.

    «Необходимо отметить, что противник постоянно анализирует нашу противовоздушную оборону и пытается нанести удар там, где чувствует уязвимость. На многих участках мы уже практически закрыли для противника возможность атаки беспилотниками», – подчеркивает собеседник.

    «Краснодарский край также нуждается в усилении противовоздушной обороны. В перспективе необходимо защитить города региона и важные объекты такими системами как ТОР-М2КМ. Кроме того, для борьбы с БПЛА будут полезны комплексы РЭБ», – акцентирует эксперт.

    Аналитик при этом убежден – важно не только противодействовать уже летящему дрону, но и пресекать саму возможность противника пользоваться аппаратами. «Необходимо продолжать и усиливать работу по обнаружению и уничтожению мест сборки беспилотников», – резюмировал Леонков.

    Ранее российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет.

    На этой неделе противник уже попытался атаковать гражданские объекты на территории Геленджика с помощью беспилотников. Губернатор также в Telegram-канале отмечал, что все БПЛА подавлены силами ПВО. Тем не менее обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот дрон упал на деревья.

    В ночь на 19 мая российские ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем. Тем не менее на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края упали шесть беспилотников. Позднее появились сведения, что объект был атакован дронами с зарядами, начиненными снаряженными стальными шариками.

    Ночью 17 мая российские средства ПВО перехватили 44 беспилотника в небе над Краснодарским краем, более десятка дронов были подавлены над Новороссийском. Оперштаб региона в своем Telegram-канале заявил о падении двух БПЛА на территории НПЗ в Туапсе. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак, подчеркнув, что Москва не оставит это без ответа.

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    29 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ французской гаубицы ТRF-1
    Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ французской гаубицы ТRF-1
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки в зоне ответственности Западной группировки потеряла гаубицу TRF-1 производства Франции, о потере ВСУ такой гаубицы Минобороны сообщило впервые.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область), Новоселовского (ЛНР), Григоровки и Серебрянки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила две контратаки украинских штурмовиков 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины. Украинская сторона потеряла до 400 человек, два танка, польскую САУ Krab, французскую гаубицу ТRF-1 и два американских орудия М119.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ у Елизоветовки, Константиновки и Часова Яра в ДНР.

    Также группировка отразила контратаку штурмовиков 114-й бригады теробороны. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 245 человек, два танка, пушку «Гиацинт» и гаубицу Д-30. Также она уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ у Евгеновки, Новоалександровки и Селидово в ДНР. Также отражены пять контратак украинских штурмовиков 24-й механизированной, 144-й, 143-й, 142-й пехотных и 25-й воздушно-десантной бригад.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 335 человек, три пикапа, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-20 и четыре гаубицы Д-30.

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    29 мая 2024, 09:28 • Новости дня
    ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассмотрение дела о пытках российского военнопленного Дениса Резникова украинскими силовиками, сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

    Резников, до начала конфликта работавший шахтером в Донецке, в конце 2022 года ушел на фронт добровольцем. Спустя полтора года он попал в плен под Красногоровкой, где над ним издевались, требуя от его дочери фотографировать военные объекты в обмен на прекращение пыток, передает РИА «Новости».

    В итоге дочь Резникова обратилась за помощью к правозащитникам.

    «ЕСПЧ запустил процесс под названием «Резников против Украины», но пока не уведомил об этом украинские власти», – рассказала Вихорева.

    До конца июня необходимо предоставить дополнительные материалы и составить текст апелляции.

    Юрист Резникова также передал информацию о пытках в МИД Швейцарии. На предстоящей конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня, планируется обсудить, в том числе, тему военнопленных.

    В ООН ранее сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.

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    29 мая 2024, 17:38 • Новости дня
    Француз рассказал о приезжающих на Украину ради видео в TikTok наемниках
    Француз рассказал о приезжающих на Украину ради видео в TikTok наемниках
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие иностранцы приезжают на Украину воевать в рядах «интернационального легиона» ВСУ для того, чтобы снимать видео для TikTok, рассказал французский наемник в репортаже телеканала France 2.

    По его словам, в составе легионеров было много тиктокеров, которые приехали поснимать видео, но на них расходуются боеприпасы, так необходимые на фронте, передает ТАСС. Наемник добавил, что лучше бы людей было меньше, но зато «действительно мотивированных».

    Ранее военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев заявил, что более 1 тыс. французских наемников в настоящее время находятся в Донбассе.

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    29 мая 2024, 08:52 • Новости дня
    Володин обвинил Зеленского в совершении государственного преступления

    Спикер Госдумы Володин обвинил Зеленского в совершении государственного преступления

    Володин обвинил Зеленского в совершении государственного преступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Пребывание Владимира Зеленского во главе государства противоречит Конституции Украины, он захватил власть, то есть совершил государственное преступление, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что в соответствии с нормами Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины должно возлагаться на председателя Верховной рады до избрания нового президента.

    Володин подчеркнул, что из-за отказа председателя исполнять свои обязанности экс-президент Зеленский продолжает находиться на этой должности, что противоречит Конституции Украины и является захватом власти.

    Спикер Госдумы также добавил, что, согласно Конституции Украины, продление полномочий президента возможно только через новые выборы, а все иное является государственным преступлением.

    Кроме того, политик заметил, что главы иностранных государств также оказались в сложном положении, так как встречаться с экс-президентом Зеленским они могут, однако международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут.

    «Это несет в будущем риски невозврата денежных средств и многие другие проблемы», – заключил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая.

    Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

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    29 мая 2024, 05:53 • Новости дня
    Зеленского попросили не давить на НАТО

    Telegraph сообщила о просьбе НАТО к Зеленскому не давить на страны альянса по вопросу членства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинского президента Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщили источники в НАТО.

    Источники Telegraph рассказали, что ряд членов НАТО, в том числе Великобритания, создали «слишком сильное давление», поддерживая членство Украины в альянсе. В результате высокопоставленные чиновники НАТО провели «управление ожиданиями» в 2023 году, передает РИА «Новости».

    По данным издания, несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, передает ТАСС.

    Зеленского попросили не давить «на отдельных союзников». Telegraph пишет, что на саммите 2024 года продвижение Киева на пути к членству в НАТО не ожидается, так как НАТО не хочет быть «втянуто» в конфликт с Россией.

    При этом Украине предложит «мост» и «пакет поддержки», которые должны продемонстрировать, что Киев может «выбирать свое собственное будущее» и что «путь к членству» в НАТО сокращается.

    Напомним, президент Чехии Петр Павел не исключил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров.

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    29 мая 2024, 02:48 • Новости дня
    Спикер Рады заявил, что Зеленский остается президентом Украины

    Спикер Рады Стефанчук заявил о сохранении Зеленским должности президента Украины до завершения военного положения

    Спикер Рады заявил, что Зеленский остается президентом Украины
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agenc/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский будет занимать пост президента Украины до завершения военного положения, заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

    Стефанчук в соцсетях заявил, что это отвечает «конституции и законам Украины». Он сослался на часть 1 статьи 108 конституции, в которой сказано, что «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины».

    Как заявил Стефанчук, «в демократических обществах это называется непрерывностью власти». Он обеспокоен тем, что «российские нарративы» начнут повторять в украинском парламенте, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

    Коментарии (4)
    29 мая 2024, 11:33 • Новости дня
    Песков: На Украине закон – что дышло
    Песков: На Украине закон – что дышло
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Ситуация вокруг полномочий Владимира Зеленского требует юридической квалификации со стороны украинского законодательства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля отметил, что атрибуты государственной системы на Украине должны функционировать, они должны дать свое заключение и вынести вердикт ситуации с Зеленским, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что украинское руководство уже неоднократно посягало на законодательство. «И уж там точно закон – что дышло», – подчеркнул он, добавив, что нынешняя ситуация «не терпит отсутствия квалификации».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу.

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    29 мая 2024, 10:39 • Новости дня
    Обмен пленными с Украиной приостановлен из-за Киева

    Омбудсмен Москалькова заявила, что обмен пленными с Украиной приостановлен из-за Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Обмен пленными между Россией и Украиной приостановлен на несколько месяцев из-за необоснованных требований украинской стороны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, Киев постоянно выставляет надуманные требования, из-за которых обмены невозможны, передает ТАСС.

    Москалькова также добавила, что выдвигаемые Киевом требования не соответствуют Женевским конвенциям и другим международно-гуманитарным нормам.

    Омбудсмен подчеркнула, что Москва всегда готова к конструктивному диалогу и поиску решений для возобновления обмена пленными.

    Ранее Москалькова заявила, что Москва передала Киеву список из 500 украинских пленных. Российская сторона в течение нескольких месяцев не может добиться, чтобы Киев забрал своих военнопленных в рамках обмена.

    Коментарии (2)
    29 мая 2024, 12:00 • Новости дня
    Морская авиация ЧФ уничтожила два безэкипажных катера ВСУ в Крыму

    Минобороны: Морская авиация ЧФ уничтожила два безэкипажных катера ВСУ в Крыму

    Морская авиация ЧФ уничтожила два безэкипажных катера ВСУ в Крыму
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Авиация Черноморского флота (ЧФ) обнаружила и уничтожила два украинских безэкипажных катера ВМС, которые двигались в сторону Крымского полуострова, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что авиация ЧФ в 11.00 мск ликвидировала два украинских безэкипажных катера ВМС.

    Ранее в Симферопольском районе полуострова мирные жители погибли при ракетном обстреле ВСУ.

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    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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