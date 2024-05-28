Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Российская ПВО сбила ракету «Нептун» в Херсонской области
Сальдо: Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» в Херсонской области
В Херсонской области средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету «Нептун», сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Противокорабельную ракету «Нептун» уничтожили около 19.00 над поселком городского типа Новоалексеевка, написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Ракета летела в сторону Крыма, ее обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал.