  • Новость часаПольша ужесточила ограничения на передвижение российских дипломатов
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

    Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

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    28 мая 2024, 19:24 • Новости дня

    Госдума одобрила доплату за наставничество на рабочем месте

    Госдума одобрила в первом чтении проект закона, который вносит изменения, направленные на регулирование труда работников, выполняющих функции наставников. Предлагается приравнять функции наставника к дополнительной работе, за выполнение которой устанавливается доплата.

    Перечень функций наставника и срок их выполнения будет устанавливаться работодателем с письменного согласия работника. Доплаты за выполнение функций наставника будут производиться с учетом гарантий, утвержденных законами, и нормативными актами субъектов, актами социального партнерства, а при их отсутствии – актами работодателя, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Главное, что мы предлагаем сделать этим законопроектом – закрепить в Трудовом кодексе необходимость доплачивать наставникам. Если работник помимо своих прямых обязанностей еще и занимается с менее опытными коллегами, помогает им быстрее адаптироваться и овладеть профессией, это будет считаться дополнительной работой», – сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

    По его словам, законопроект делает шаг к формированию единого подхода к содержанию наставничества и регулированию его трудовых отношений для каждой профессиональной сферы.

    «Цель нашего законопроекта – закрепить статус наставника, показать, что быть наставником – это не дополнительная нагрузка, а почетная миссия по передаче знаний и накопленного профессионального, жизненного опыта молодому поколению и начинающим специалистам», – добавил депутат.

    Согласно исследованию ВЦИОМ и Федеральной службы по труду и занятости, более 15 тыс. российских предприятий используют систему наставничества, 60% из них отмечают, что благодаря этому механизму их бизнес успешно развивается, 35% готовы инвестировать в эти программы.

    27 мая 2024, 20:44 • Новости дня
    Певица Алсу подала на развод
    Певица Алсу подала на развод
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская певица Алсу подала на развод с предпринимателем Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни.

    Дело о расторжении брака между Алсу и Абрамовым зарегистрировал Мировой судебный участок Пресненского района Москвы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что артистка значится в этом деле истцом, что может говорить о том, что именно она стала инициатором развода. Алсу и Абрамов заключили брак в 2006 году, у них трое детей.

    Ранее российская певица Татьяна Буланова заявила, что один из ее бывших мужей был абьюзером, жизнь с ним она назвала ужасной.

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    27 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    Захарова: Россия заставит «сильно пожалеть» Польшу

    Захарова пообещала ответить Польше на ограничения в передвижении дипломатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не оставит без ответа ограничения передвижения дипломатов, введенные Польшей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как указала Захарова, детали пока неизвестны. По ее словам, анонсирована нота польского МИД с подробностями принятого решения. «Когда получим, изучим и примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах», – отметила дипломат, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о введении ограничений на передвижение российских дипломатов по стране.

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    27 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    В один день с Алсу решила развестись еще одна российская певица

    Певица Нюша подала на развод в один день с Алсу

    В один день с Алсу решила развестись еще одна российская певица
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Иск певицы Нюши (Анны Шурочкиной) о расторжении брака с бизнесменом Игорем Сивовым зарегистрирован в один день с заявлением о разводе певицы Алсу, сообщается на портале мировых судей Москвы.

    Брак с Сивовым продлился восемь лет, у пары родились двое детей, пишет «Комсомольская правда». После объявления о расставании Нюша вернулась в Россию из Дубая и возобновила карьеру певицы.

    Ранее певица Алсу подала на развод с предпринимателем Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни.

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    28 мая 2024, 07:39 • Новости дня
    В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных

    Сальдо: В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных

    В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном от ВСУ селе Крынки Херсонской области обнаружены подвалы, где находятся тела погибших украинских солдат, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские военные находят страшные вещи – подвалы, где лежат тела так называемых морских пехотинцев.

    Также губернатор добавил, что в данный момент село освобождено от украинских военных, однако ВСУ не оставляют попыток высадиться на один из островов в регионе.

    Днем ранее в ЛНР обнаружены массовые захоронения жителей, погибших от обстрелов.

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    28 мая 2024, 12:59 • Новости дня
    ФСБ сообщила об обострении обстановки на границе с Финляндией
    ФСБ сообщила об обострении обстановки на границе с Финляндией
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На границе России и Финляндии обстановка обострилась из-за действий Хельсинки, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

    Он отметил, что международное сотрудничество по линии двух пограничных служб было сведено к минимуму, передает РИА «Новости».

    При этом ранее между странами были добрососедские отношения, однако в прошлом году Финляндия закрыла пункты пропусков через границу и прекратила международное пассажирское сообщение.

    Кулишов добавил, что Хельсинки объясняли свою мотивацию якобы «умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны ЕС».

    Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.

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    28 мая 2024, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Узбекистане.

    По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется, передает ТАСС.

    «По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер», – заявил Путин, добавив, что власти Украины сами не захотели отменить военное положение, чтобы провести выборы президента.

    Президент отметил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, «это не так уж и сложно». Путин допустил, что Запад желает постепенно сменить власти на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

    Ранее Путин заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась.

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    27 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе

    Минобороны: ПВО сбила малоразмерный воздушный шар ВСУ над Московской областью

    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар над территорией Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале оборонного ведомства уточняется, что шар был сбит дежурными средствами ПВО около 21.00 мск.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

    Как отмечали в Минобороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

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    28 мая 2024, 07:48 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    Украинская прокуратура заявила о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья
    @ pgo.gov.ua

    Tекст: Александра Юдина

    Международный аэропорт города Запорожье подвергся воздушной атаке, разрушено здание терминала, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

    Известно, что удар по терминалу был нанесен 25 мая, передает РБК.

    Ранее ВС России нанесли удар в район вертолетного аэродрома в Полтаве.

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    27 мая 2024, 20:19 • Новости дня
    Грузия заявила об усталости от «сквозняка НАТО»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия, которой наравне с Украиной в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было обещано членство в альянсе, «заждалась на сквозняке», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Наивно полагать или даже это сознательное вредительство, что закон «О прозрачности иностранного влияния» является единственным препятствием на пути Грузии в НАТО. По членству в НАТО вопросы надо не Грузии задавать, так как мы опережаем по уровню демократии и военной контрибуции многие страны Североатлантического альянса», – заявил председатель парламента.

    По словам Папуашвили, «прошло 16 лет после полученного Грузией обещания. Все это время мы стоим на пороге (НАТО) на сквозняке». Он напомнил, что Грузия в миссии НАТО в Афганистане была представлена по численности контингента больше всех стран, не являющихся членами альянса. В этой миссии Грузия потеряла убитыми 32 солдата и офицера.

    Ранее Папуашвили заявил, что Грузию за закрытыми дверями призывали отправить военных на Украину.

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    28 мая 2024, 14:58 • Новости дня
    Российская ГИБДД вновь стала называться Госавтоинспекцией
    Российская ГИБДД вновь стала называться Госавтоинспекцией
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД.

    По словам Черникова, ведомство стало не ГИБДД, а Госавтоинспекцией, этот вопрос законодательно урегулировали, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия, передает ТАСС.

    «Милиция не знаю, будет ли, но Госавтоинспекция уже есть», – сказал он.

    Ранее Черников сообщил, что планов по снижению минимального возраста для выдачи водительских прав нет.

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    28 мая 2024, 14:20 • Новости дня
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обломки сбитого в Московской области низколетящего воздушного шара ранили двух человек, сообщил источник в экстренных службах.

    У мужчины 1986 года рождения зафиксировали рваную рану щеки, его госпитализировали в Люберецкую центральную райбольницу, указал собеседник РИА «Новости».

    У мужчины 1995 года рождения зафиксировали ушиб мягких тканей правой стопы. Медпомощь ему оказали на месте происшествия.

    В понедельник Минобороны сообщало о сбитом средствами ПВО украинском малоразмерном воздушном шаре в Балашихе. Обломки упали на частный дом.

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    27 мая 2024, 22:09 • Новости дня
    В Красноярском крае потребовали убрать из продажи «Вредные советы» Остера
    В Красноярском крае потребовали убрать из продажи «Вредные советы» Остера
    @ Василий Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В магазине Каратузского района Красноярского края потребовали изъять из продажи книгу Григория Остера «Вредные советы» из-за иллюстраций.

    По оценкам прокуратуры, в здании изображены сцены жестокости, при этом отсутствует возрастная маркировка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом прокурорской проверки.

    Отмечается, что претензий к самому тексту и его автору у прокуратуры нет.

    «Вредные советы» – сборник иронических стихотворений для детей, показывающий последствия непослушания. Книга была написана в 1980-е годы и неоднократно переиздавалась.

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    28 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии заявила, что российские танки «могут пойти на Брюссель»
    Глава МИД Бельгии заявила, что российские танки «могут пойти на Брюссель»
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб призвала к увеличению военной помощи Украине, заявив на радиостанции Bel RTL, что российские танки якобы могут начать наступление на Бельгию.

    По ее словам, нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для Европы, передает ТАСС.

    Лябиб отметила, что российские войска якобы будут наступать своими танками на Европу и Бельгию.

    По словам главы МИД, которая будет участвовать в выборах в парламент Бельгии от либеральной партии «Реформаторское движение», руководство РФ намерено «дальше двигать границы», а также «ставить под угрозу» бельгийские «ценности и демократию».

    Тем временем премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву военной помощи в размере 977 млн евро в этом году и поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

    Ранее глава МИД Бельгии подтвердила разногласия в ЕС по военной помощи Украине.

    Коментарии (40)
    27 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    Кабмин не поддержал ограничения на ношение религиозной одежды
    Кабмин не поддержал ограничения на ношение религиозной одежды
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство не считает целесообразным вводить ограничения на ношение религиозной одежды, так как это может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания.

    В ответах на письменные вопросы депутатов Госдумы кабмин ссылается на Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», передает РИА «Новости». В нем говорится, что установление дискриминации по религиозному признаку недопустимо, а также перечислены места, где богослужения и религиозные церемонии могут совершаться беспрепятственно.

    В документе отмечается, что в некоторых случаях для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан могут потребоваться меры, регулирующие проведение публичных богослужений в общественных местах. В таких случаях будут применяться нормы федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

    Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил запретить ношение никаба в России, назвав это одним из факторов, повышающих риски экстремизма.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что никаб никогда не являлся элементом повседневного костюма женщин-мусульманок и характерен только для крайне радикальных течений ислама.

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    28 мая 2024, 08:25 • Новости дня
    Bild: Жены Макрона и Штайнмайера смеялись на мемориале жертвам Холокоста
    Bild: Жены Макрона и Штайнмайера смеялись на мемориале жертвам Холокоста
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Первые леди Германии Эльке Бюденбендер и Франции Брижит Макрон были замечены смеющимися на мемориале памяти жертв Холокоста в Берлине близ Бранденбургских ворот, пишет Bild.

    Фотографию женщин сделала фотограф Reuters Лиса Йоханссен, передает РИА «Новости».

    Сопровождавшие супругов президента Франции Эммануэля Макрона и президента Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонию возложения венков к мемориалу, посвященному погибшим от рук нацистов во время Второй мировой войны евреям, вели беседу и смеялись.


    Ранее немецкие СМИ писали, что евреям посоветуют быть внимательнее и вести себя неприметно и не носить открыто израильские или еврейские символы в Мюнхене.

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