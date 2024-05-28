Госдума одобрила доплату за наставничество на рабочем месте

Перечень функций наставника и срок их выполнения будет устанавливаться работодателем с письменного согласия работника. Доплаты за выполнение функций наставника будут производиться с учетом гарантий, утвержденных законами, и нормативными актами субъектов, актами социального партнерства, а при их отсутствии – актами работодателя, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Главное, что мы предлагаем сделать этим законопроектом – закрепить в Трудовом кодексе необходимость доплачивать наставникам. Если работник помимо своих прямых обязанностей еще и занимается с менее опытными коллегами, помогает им быстрее адаптироваться и овладеть профессией, это будет считаться дополнительной работой», – сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

По его словам, законопроект делает шаг к формированию единого подхода к содержанию наставничества и регулированию его трудовых отношений для каждой профессиональной сферы.

«Цель нашего законопроекта – закрепить статус наставника, показать, что быть наставником – это не дополнительная нагрузка, а почетная миссия по передаче знаний и накопленного профессионального, жизненного опыта молодому поколению и начинающим специалистам», – добавил депутат.

Согласно исследованию ВЦИОМ и Федеральной службы по труду и занятости, более 15 тыс. российских предприятий используют систему наставничества, 60% из них отмечают, что благодаря этому механизму их бизнес успешно развивается, 35% готовы инвестировать в эти программы.