Израиль изменил правила въезда для россиян с августа 2024 года

Tекст: Кристина Цыцура

Отмечается, что при этом соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем продолжает действовать, передает ТАСС.

В министерстве туризма Израиля пояснили, что данная мера направлена на улучшение процесса прохождения пограничного контроля. ETA позволит израильским властям заранее получить информацию о пассажирах и тем самым повысить уровень безопасности.

Оформить электронное разрешение можно будет на сайте МВД Израиля. Срок действия ETA – 90 дней.



