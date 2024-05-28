Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Израиль изменил правила въезда для россиян
Израиль изменил правила въезда для россиян с августа 2024 года
С 1 августа 2024 года для въезда в Израиль гражданам России потребуется электронное разрешение (Electronic Travel Authorization, ETA), об этом сообщила пресс-служба израильского министерства туризма.
Отмечается, что при этом соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем продолжает действовать, передает ТАСС.
В министерстве туризма Израиля пояснили, что данная мера направлена на улучшение процесса прохождения пограничного контроля. ETA позволит израильским властям заранее получить информацию о пассажирах и тем самым повысить уровень безопасности.
Оформить электронное разрешение можно будет на сайте МВД Израиля. Срок действия ETA – 90 дней.