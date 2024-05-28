«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Путин сообщил о насыщенном диалоге между правительствами России и Узбекистана
Путин сообщил о насыщенных переговорах между правительствами России и Узбекистана в Ташкенте
Во время государственного визита в Узбекистан в Ташкент приехали все ключевые министры российского правительства, стороны провели насыщенные и плодотворные контакты. Об этом рассказал президент Владимир Путин на пресс-конференции по завершении визита в Узбекистан.
По словам Путина, когда за столом переговоров сошлись практически два правительства, возможность для конструктивного диалога и обмена информацией увеличилась в разы. «И дело даже не в количестве подписанных бумаг, дело в живых контактах между людьми, которые хотят работать вместе, видят, как это сделать», – подчеркнул глава российского государства, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, во время встречи в Ташкенте главы России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжали общаться ночью, их разговор продлился до трех часов утра.