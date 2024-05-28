Минобороны заявило о нарушениях США и Украиной Конвенции о химоружии

Певица Алсу подала на развод

Tекст: Валерия Городецкая

Дело о расторжении брака между Алсу и Абрамовым зарегистрировал Мировой судебный участок Пресненского района Москвы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что артистка значится в этом деле истцом, что может говорить о том, что именно она стала инициатором развода. Алсу и Абрамов заключили брак в 2006 году, у них трое детей.

Ранее российская певица Татьяна Буланова заявила, что один из ее бывших мужей был абьюзером, жизнь с ним она назвала ужасной.