Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Минобороны заявило о нарушениях США и Украиной Конвенции о химоружии
Вашингтон и Киев продолжают нарушать международные соглашения, касающиеся запрета химического и бактериологического оружия, соответствующие факты фиксирует Минобороны, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Речь идет о Женевском протоколе 1925 года о запрещении применения на войне ядовитых газов и бактериологических средств и Конвенция о запрещении химического оружия, уточнил Кириллов, передает ТАСС.
В апреле ВСУ использовали химоружие в ДНР.