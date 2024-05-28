Девушка попала в больницу с ожогами после загара в Петербурге

В Петербурге девушка попала в больницу с ожогами 80% тела после загара под прямым солнцем

Tекст: Максим Попов

По его словам, девушка поступила в реанимацию с солнечным ожогом первой и второй степени. Как выяснили врачи, она загорала под прямыми лучами солнца на площадке общежития в Московском районе, передает РИА «Новости».

До этого стало известно, что пятеро человек отравились угарным газом во время прогулки на катере на Байкале.



