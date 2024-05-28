«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Девушка попала в больницу с ожогами после загара в Петербурге
В Петербурге девушка попала в больницу с ожогами 80% тела после загара под прямым солнцем
Петербурженка попала в больницу с ожогами 80% тела после загара под прямыми лучами солнца, сообщили источники в экстренных службах города.
По его словам, девушка поступила в реанимацию с солнечным ожогом первой и второй степени. Как выяснили врачи, она загорала под прямыми лучами солнца на площадке общежития в Московском районе, передает РИА «Новости».
До этого стало известно, что пятеро человек отравились угарным газом во время прогулки на катере на Байкале.