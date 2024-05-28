Российские ученые разработали схему недорогих перелетов космических аппаратов к Марсу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно предложенной «двухуровневой схеме оптимизации перелета Земля – Марс малого космического аппарата по гибридной схеме с электродвигательной установкой», вылет аппарата с орбиты Земли будет осуществляться при помощи разгонного блока с двигателем большой тяги, передает ТАСС.

Следующие передвижения в межпланетном пространстве и выход на расчетную траекторию вокруг Марса – за счет двигателя малой тяги.

Красников уточнил, что реализация схемы не требует разработки новых средств запуска космических аппаратов и позволит в короткие сроки реализовывать относительно недорогие межпланетные миссии на базе существующей элементной базы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение, чтобы в будущем китайский и российский флаги вместе были развернуты на Марсе.