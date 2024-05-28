«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Российские ученые разработали схему недорогих перелетов космических аппаратов к Марсу
Ученые Института прикладной математики им. Келдыша разработали схему оптимизации полета малого космического аппарата от орбиты Земли к орбите Марса, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников на заседании общего собрания РАН.
Согласно предложенной «двухуровневой схеме оптимизации перелета Земля – Марс малого космического аппарата по гибридной схеме с электродвигательной установкой», вылет аппарата с орбиты Земли будет осуществляться при помощи разгонного блока с двигателем большой тяги, передает ТАСС.
Следующие передвижения в межпланетном пространстве и выход на расчетную траекторию вокруг Марса – за счет двигателя малой тяги.
Красников уточнил, что реализация схемы не требует разработки новых средств запуска космических аппаратов и позволит в короткие сроки реализовывать относительно недорогие межпланетные миссии на базе существующей элементной базы.
Ранее президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение, чтобы в будущем китайский и российский флаги вместе были развернуты на Марсе.