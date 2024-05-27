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Путин назвал преимущества российских технологий при строительстве АЭС
Путин: Росатом строит за границей 20 энергоблоков и заключил контракты еще на шесть
Росатом занимается возведением за рубежом не менее 20 энергоблоков по современным российским технологиям, законтрактовано строительство еще шести, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.
«Росатом активно работает за рубежом, <…> является лидером в этой сфере в мире, <…> номер один по количеству энергоблоков, возводимых за рубежами Российской Федерации, 20 блоков в стадии строительства за рубежом и шесть в контрактации»,– цитирует ТАСС Путина.
Путин напомнил, что Россия и Узбекистан подписали протокол к межправсоглашению, «открывающий возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям». По словам президента, Россия сделает все, чтобы эффективно работать и на проекте в Узбекистане.
Президент России Владимир Путин находится с двухдневным визитом в Узбекистане.