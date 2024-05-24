Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.0 комментариев
Путин в Минске возложил венок к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Минск почтил память погибших в Великой Отечественной войне, возложив венок к монументу Победы.
В сопровождении почетного караула глава российского государства поднялся к подготовленной для возложения стойке и склонился, поправив перед этим ленты венка, передает ТАСС.
Памятник в честь Победы и в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы войны, был открыт 70 лет назад, к 10-й годовщине освобождения Белоруссии от оккупационных немецких войск.
Напомним, Путин в Минске проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.