Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.0 комментариев
Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на переговоры с Лукашенко
Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начинают переговоры в Минске, куда глава президент России прибыл с официальным визитом.
Известно, что Путин на автомобиле Aurus приехал во Дворец независимости, во внутреннем дворе которого его встретил президент Лукашенко, передает ТАСС.
Президенты проведут первый разговор в узком составе, на него, по планам, отводится не менее часа.
Позднее беседа продолжится в Малом зале переговоров с расширенным составом членов делегаций двух стран.
Путина сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэнергетики Сергей Цивилев, глава Росатома Алексей Лихачев, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.