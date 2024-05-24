На выставку «Россия» пришел 14-миллионный гость

Мальчика поздравили в «Доме полимеров», где представлена экспозиция компании СИБУР. Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие город Тобольск – туристическую и индустриальную столицу Сибири.

«Мы первый раз на выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву – и именно в этот раз решили посетить ее», – сказал он.

«Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные – хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», – добавила его мама.

В гостевой программе юбилейных посетителей – экскурсия по местам детства великого ученого-энциклопедиста, новатора, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году.

Семья Старовых также получит возможность посетить и ознакомиться с прямым наследием Менделеева – «гигантом на Иртыше» или ЗапСибНефтехимом – крупнейшим и самым современным комплексом России по производству синтетических материаловиз которых в дальнейшем будет сделан телефон, трубы, одежда, детали автомобиля, посуда и множество других вещей, без которых сложно представить повседневную жизнь современного человека.

Юбилейных посетителей поздравила руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики выставки «Россия» Ольга Бинда.

«Вы первые посетители-миллионники, которые попали на новую, цветущую выставку «Россия». У нас начался фестиваль «Будущее в цветах» – мы очень рекомендуем вам его посетить. Выставка – это территория благодарности, и мы говорим вам спасибо, что посетили нас. Желаем вам хорошей поездки и отдыха», – отметила Бинда.

Миллионному гостю и его семье также предоставят перелет и трансфер до Тобольска и обратно.

«Мы рады, что выставка «Россия» дает уникальную возможность миллионам жителям страны, иностранным туристам увидеть все достижения отечественной науки, техники, промышленности. В свою очередь, Дом полимеров и программы промышленного туризма предприятий СИБУРа продолжают знакомить широкую публику с достижениями современной нефтегазохимии», – сказал исполнительный директор СИБУРа Олег Макаров.