Вертелецкий стал пятым задержанным высокопоставленным офицером Минобороны за месяц

24 апреля Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве. В суде сообщили, что Иванов, по версии следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

14 мая СМИ сообщили, что руководителя главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова поместили под арест после допроса. По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. Если чиновника Минобороны признают виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.

В четверг, 23 мая, стало известно о том, что начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который также занимает пост заместителя начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, задержан. Позднее он был арестован. Шамарину вменяется получение взятки в размере 36 млн рублей.

Днем ранее столичный 235-й Гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал экс-командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова по подозрению в хищении в особо крупном размере. По версии следствия, Попов, используя служебное положение, продавал металлоконструкции, которые предназначались для строительства оборонительных объектов на территории Запорожской. Сумма ущерба оценивается в 130 млн рублей. Следствие попросило суд изменить меру пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест.

в четверг СМИ сообщили, что задержан руководитель управления департамента по обеспечению госзаказа Министерства обороны России Владимир Вертелецкий. Он, по версии следствия, допустил злоупотребления полномочиями, ущерб от его действий составил 70 млн рублей. По ходатайству следствия подозреваемый помещен под стражу.