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Путин предложил АСИ учредить премию авторам наиболее ценных проектов
Путин предложил АСИ учредить премию авторам наиболее ценных проектов и предложений
Многие инициативы, звучащие на форумах Агентства стратегических инициатив (АСИ), успешно реализуются на практике, отметил президент РФ Владимир Путин во вступительном слове на заседании набсовета АСИ.
Глава государства предложил учредить специальную премию для авторов проектов, имеющих высокую значимость для страны, сообщает ТАСС.
«Считаю, что лидеры проектов, имеющих высокую значимость, ценность для страны, для общества, достойны особого поощрения. Поэтому есть предложение ежегодно вручать им специальную премию агентства. Я просил бы вас продумать, как это сделать максимально в торжественной обстановке – так, чтобы привлекать к этому внимание общества», – поручил глава государства.
Ранее Путин поручил до конца года утвердить обновленные нацпроекты.