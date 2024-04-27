Путин поручил утвердить обновленные нацпроекты до конца года

Tекст: Елизавета Шишкова

В субботу глава государства проводит совещание по экономическим вопросам.

«Предлагаю, как и договаривались, обсудить сегодня текущее положение дел в экономике России, в ее важнейших отраслях и в сфере финансов. В том числе особое внимание предлагаю обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития страны до 2030 года. А это, подчеркну, основа, база для реализации инициатив, о которых было сказано в послании Федеральному собранию. Подходы к финансированию проектов и программ, заявленных в этом стратегическом документе, мы сегодня также рассмотрим», – сказал он.

Президент также напомнил о задачах, поставленных в его послании парламенту. «Сейчас правительство вместе с субъектами Федерации готовит соответствующие национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года», – отметил Путин.



«В мае на совместном заседании Государственного совета и Совета по национальным проектам обсудим текущие результаты этой работы, определимся с основными подходами по достижению целей, о которых было сказано в послании», – сказал российский лидер.

Также Путин призвал создавать равные возможности для граждан России независимо от региона проживания, передает ТАСС.

«Средства и дополнительные ресурсы должны работать на стабильное долгосрочное развитие наших городов и сел, сокращать неравенство в социально-экономическом потенциале территории. Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, надо обеспечить равные возможности», – сказал президент.

Путин отметил, что в этом вопросе важно все: состояние «инфраструктуры детства», развитие системы здравоохранения, культуры, экологическое благополучие населенных пунктов, условия для самореализации молодежи и другое.