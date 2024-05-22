  • Новость часаГутерриш подтвердил участие в саммите ШОС в Астане
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    Украинцы стали подрывать финансирование ВСУ
    Попавший в плен российский боец убедил четверых солдат ВСУ сдаться
    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области
    Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине
    Названо число освобожденных поселков в Харьковской области
    ЦБ рекомендовал отменить суточные лимиты при бесплатных переводах
    Сын известного певца в Армении задержан по подозрению в попытке захвата власти
    В Германии назвали пустым визит Бербок на Украину
    В Харькове начали мобилизацию бездомных
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

    «Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

    Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.

    13 комментариев
    22 мая 2024, 16:44 • Новости дня

    Гутерриш подтвердил участие в саммите ШОС в Астане

    Гутерриш подтвердил участие в саммите ШОС в Астане
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в июле в столице Казахстана.

    Гутерриш подтвердил свое участие в мероприятии в ходе встречи с первым замглавы МИД Казахстана Аканом Рахметуллиным в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    «Визит состоится в рамках поездки генерального секретаря в страны Центральной Азии», – сообщил казахстанский МИД.

    Ранее стал известен новый кандидат на вступление в ШОС.

    22 мая 2024, 09:33 • Новости дня
    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси

    В офисе президента Ирана раскрыли новые детали крушения вертолета Раиси

    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси
    @ AZIN HAGHIGHI/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сопровождавший Эбрахима Раиси в другом вертолете глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили заявил, что погода на момент авиакатастрофы была летной, а один из пассажиров разбившегося вертолета оставался жив еще несколько часов.

    По его словам, в глубине ущелья мог был туман, однако на траектории полета тумана не было – облака были немного выше вертолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

    Также чиновник указал, что экипаж вертолета заметил пропажу президентского борта спустя примерно 30 секунд после того, как его пилот скомандовал остальным экипажам набрать высоту, чтобы приподняться над облаками.

    Позднее, после исчезновения вертолета Раиси, экипаж второго борта отправился на его поиски и попытался выйти с ним на связь.

    «Я плохо себя чувствую, не знаю, что произошло, не знаю, где я, под деревьями, никого не вижу, я один», – передал он слова имама.

    Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.

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    22 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию

    JB Press: Вьетнам отказался от нейтралитета в украинском кризисе и поддержал Россию

    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию
    @ LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Японское издание JB Press сообщает, что Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту. Об этом свидетельствует приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Ханой, говорится в статье.

    Опыт военных действий против армии США, как сказано в публикации, позволяет вьетнамскому руководству сделать вывод: в сухопутных войнах, подобных той, что идет на Украине, решающую роль играют численность живой силы и моральный дух сторон. Именно поэтому власти Вьетнама, по мнению автора, уверены в победе России, передает «Газета.Ru».

    «Нерешительная дипломатия» Вьетнама, по оценке японского издания, может привести к серьезному ущербу для интересов страны. Авторы статьи обратили внимание на ухудшение отношений между Ханоем и Вашингтоном и указали, что власти Вьетнама «окончательно выбрали сторону», попросив российского лидера о визите.

    Не исключено, что это приглашение повлияет и на позицию других государств, которые пока сохраняют нейтральную позицию на украинском направлении, говорится в статье.

    В Кремле ранее подтвердили, что Путина пригласили во Вьетнам. При этом детали этой поездки еще предстоит согласовать.

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    22 мая 2024, 08:43 • Новости дня
    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину

    МИД пригрозил Франции «не только политическим» ответом при отправке войск на Украину

    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не оставит без ответа отправку французских войск на Украину, заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    По его словам, ответ будет «не только политическим», о чем французскую сторону уже предупреждали, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что участие Франции в боевых действиях на Украине сделает ее стороной конфликта, что, в свою очередь, «многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав».

    Кроме того, дипломат выразил надежду, что в правящих кругах Франции «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться» и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.

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    21 мая 2024, 19:20 • Новости дня
    В ООН не смогли объяснить замалчивание ударов ВСУ по жителям Белгорода

    В ООН не смогли объяснить, почему скрывают сведения об атаках ВСУ на мирных жителей Белгородской области

    В ООН не смогли объяснить замалчивание ударов ВСУ по жителям Белгорода
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель ООН по делам беженцев Шабиа Манту в ходе брифинга в Женеве не смогла ответить на вопрос, почему организация замалчивает сведения об атаках ВСУ на мирных жителей Белгородской области.

    По словам Манту, ООН, равно как и ВОЗ, располагают оперативным персоналом для помощи беженцам на Украине. Однако у организаций нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения России, поэтому они вынуждены просто ждать, сказала она.

    Известно, что из-за увеличения числа обстрелов со стороны ВСУ на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен повышенный уровень террористической опасности, передает РИА «Новости».

    До этого сообщалось, что накануне в Белгородской области российские средства ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников, а во второй половине дня в понедельник – радиолокационную ракету HARM.


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    21 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    В Якутии на реке Лене затонули два теплохода

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе ледохода на реке Лене в Якутии затонули два теплохода, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

    Отмечается, что на реке Лене в районе села Жиганск Жиганского района Республики Саха (Якутия) во время ледохода затонули теплоходы «Софрон Данилов» и «Капитан Бурковский». Пострадавших нет, передает ТАСС.

    Причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются.

    Ранее прогулочное судно Martini с шестью российскими туристами на борту затонуло у небольшого острова Хе (Ко Хе, Коралловый остров) неподалеку от Пхукета, все россияне и трое членов экипажа были спасены.

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    21 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором

    Конгрессвумен Грин призвала власти США больше не выделять деньги «диктатору Зеленскому»

    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский является диктатором на Украине, потому что его срок полномочий на посту президента истек, США больше не следует выделять средства на нужды Киева, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

    Грин заявила, что на Украине нет демократии, а американские налогоплательщики не должны финансировать Киев. По ее словам, США выделяют украинскому правительству каждый месяц 1 млрд долларов и почти 200 млрд долларов на войну, в которой Украина не может победить, передает ТАСС.

    Во вторник в соответствии с нормами, записанными в Конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства. Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    22 мая 2024, 11:17 • Новости дня
    Грузия предложила Прибалтике самой открыть «второй фронт» против России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия, испытывающая давление со стороны Запада по вопросу открытия «второго фронта» против России, предложила странам Прибалтики самим сделать это, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если кто-то хочет открыть «второй фронт», вот есть страны Прибалтики, пусть и открывают, пусть оставят Грузию в покое», – заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    По его словам, ряд западных стран в последнее время проявляют к Грузии «недружественное и нездоровое отношение».

    «Когда распадался Советский Союз, Грузия была первой, где народ вышел и сделал свое дело. Теперь пусть делают другие. Мы никогда не отступали, сражались, участвовали в международных миссиях. Но теперь к нам относятся недружественно», – сказал Каха Каладзе.

    По его словам, критики Грузии являются людьми, которые «первыми дискредитируют Европу и европейское будущее».

    «Нам сегодня нужен мир. Нам нужны друзья и партнеры, нужны здоровые отношения. К этому Грузия готова, но попытки использовать Грузию в чужих интересах, устроить здесь такую же ситуацию, как на Украине, это не получится!» – заявил мэр на заседании столичного правительства.

    «Народ Грузии должен знать, кто ее любит, а кто враждует. Вражда – это когда Запад финансирует здесь революционный сценарий, финансирует вовлеченные в поляризацию организации», – сказал генсек правящей партии.

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    21 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Премьер Британии пригрозил Москве изъятием российских активов
    Премьер Британии пригрозил Москве изъятием российских активов
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны Группы семи (G7) могут не только использовать доходы от замороженных российских активов, но и изъять сами активы в пользу Украины, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

    Помимо обсуждаемого сейчас предложения об использовании доходов от реинвестирования замороженных активов, G7 не исключает возможности конфискации этих активов напрямую, передает ТАСС.

    По словам Кэмерона, «вполне может настать время, когда Россия будет платить или должна будет выплатить Украине репарации… и в этой ситуации активы, которые по-прежнему находятся у нас, могут сыграть очень важную роль».

    Ранее в Совете ЕС заявили, что центральные банки стран Евросоюза обязуются передавать доходы от замороженных российских активов в институты сообщества раз в два года.

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    21 мая 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова жестко отреагировала на обвинения России в покушении на Фицо

    Захарова назвала «приступом безумия» заметку в The Times с обвинениями России в покушении на премьера Словакии Фицо

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обвинения России в причастности к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, назвав их «приступом безумия».

    «Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    При этом, представитель МИД России заметила, что в газету The Times «даже вяленую воблу заворачивать опасно – рыба сойдет с ума».

    Напомним, покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер получил несколько ранений и перенес операцию.

    Нападавший задержан. По данным словацких СМИ, это 71-летний писатель Юрай Цинту.

    Ранее сообщалось, что в Словакии начали проверку версии, что стрелявший в премьера действовал не один.

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    21 мая 2024, 21:29 • Новости дня
    Названы эффективные и бесполезные способы защиты от укусов комаров

    Энтомолог Гниненко назвал самые эффективные и бесполезные способы защиты от комаров

    Названы эффективные и бесполезные способы защиты от укусов комаров
    @ Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Количество комаров в разные годы зависит от погоды и состояния водоемов. Если комаров много, то на природе защитит от них только специальная одежда – накомарник, а в закрытых помещениях самыми эффективными репеллентами являются фумигаторы, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.

    «В летний период комары бывают всегда. В более теплые годы, когда водоемы хорошо прогреваются, их может быть больше. Если очень сухо и пересыхают мелкие водоемы, их может быть относительно мало. Часто после сильных разливов рек, когда формируются и долго сохраняются временные водоемы, да еще и погода жаркая, комаров бывает больше всего», – говорит Гниненко. Он подчеркивает, что в природе комар – это очень полезное насекомое. Они сами являются пищей для многих птиц, а их личинки, которые живут в воде, служат кормом для рыб.

    «Защищаться на природе от комаров лучше всего с помощью обычных репеллентов. Дома помогают антимоскитные сетки на окнах и фумигаторы, их сейчас в магазинах много. Но на улице использование фумигаторов малоэффективно. Они рассчитаны на замкнутые помещения», – объясняет энтомолог.

    Менее всего, по его словам, эффективны «народные средства», вроде натирания кожи соком разных трав вроде цимбопогона (лемонграсса), а также использование эфирных масел ароматических растений – мяты, гвоздики, лимона или лаванды. Эти запахи хоть и не нравятся кровососущим, но не защитят от их нападения на человека.

    «Если комаров очень много, то здесь поможет только накомарник – это такая сетка, пропитанная репеллентами. Ей, как правило, накрывают голову так, чтобы комар не пробрался», – заключил Гниненко.

    Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявили 47 новых вирусов у комаров. При этом она подчеркнула, что российские ученые разработали тесты на 40 разных возбудителей, они способные выдавать результаты уже через несколько минут после тестирования.

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    22 мая 2024, 12:06 • Новости дня
    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины

    Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации

    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинцы после ужесточения закона о мобилизации стали прятаться по квартирам и погребам. На этом фоне украинские села, где идут сельскохозяйственные работы, становятся для сотрудников ТЦК основным источником живой силы для фронта, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации.

    «Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.

    В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.

    Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.

    Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.

    При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.

    «Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.

    Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.

    Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

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    21 мая 2024, 18:31 • Новости дня
    Эксперт объяснил отставание Запада от России в сфере разработок гиперзвукового оружия

    Эксперт Анпилогов: Россия опередила американцев в разработке реально действующего гиперзвукового оружия

    Эксперт объяснил отставание Запада от России в сфере разработок гиперзвукового оружия
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    У США до сих пор нет действующих образцов гиперзвукового оружия, американские ученые и инженеры сталкиваются с проблемами, которые Россия решила после применения на Украине гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в России суд вынес приговор физику Анатолию Маслову, которого признали виновным в передаче Западу данных о закрытых научных разработках.

    «У США до сих пор, и это официально подтверждено американской стороной, нет действующих образцов гиперзвукового оружия. США оказались в роли догоняющих, что очень напрягает их. Американские ученые и инженеры сталкиваются с проблемами, которые решили в России после применения на Украине гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон», – отметил эксперт Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, с большой долей вероятности эти же проблемы уже решили в Китае, КНДР и Иране. «Мы оказались впереди американцев в вопросах разработки реально действующего гиперзвукового оружия, – продолжил собеседник. – При всех экономических возможностях в США практически потеряно целое STEM-поколение (общий термин для группы технических дисциплин науки, техники, инженерии и математики). Это стало непрестижно, так как считалось, что научное лидерство США совершенно неоспоримо – и люди увлеклись гуманитарными дисциплинами».

    Старая американская научная школа, которая создавала в 60-е годы прорывные технологии, ушла. «Теперь США приходится побираться по чужим разработкам, выискивая ученых, которые, может быть, не осознанно, могут дать наметки в том направлении, куда стоит двигаться американцам», – пояснил спикер.

    При этом в открытых источниках нет достоверных данных о том, удалось ли российским ученым решить проблему прохождения радиоволн сквозь плазменный кокон, который образуется от набегающего воздуха у гиперзвуковой ракеты или боеголовки за счет огромных температур. Такой же эффект возникает при спуске космических аппаратов во время вхождения в плотные слои атмосферы, в результате чего космонавты временно теряют связь с Центром управления полетами.

    «Возможный противник должен гадать, каким образом осуществляются маневры гиперзвуковой ракеты. Либо управление осуществляется по каким-то неизведанным физическим принципам, либо это заложенная программа на основе генератора псевдослучайных чисел для маневров, которые делает гиперзвуковая боеголовка, приближаясь к цели и прорываясь через заслон возможной ПВО и ПРО, включая самые современные Patriot PAC-3», – считает собеседник.

    Какой бы ни был принцип передачи информации во время образования плазменного кокона, «наши ракеты прорываются к целям». «Как бы ни решалась задача внутри этого черного ящика, на выходе она дает положительный для нас результат», – подчеркнул Анпилогов.

    Во вторник горсуд Петербурга вынес приговор 77-летнему физику Анатолию Маслову по делу о государственной измене. Он был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и занимался аэродинамикой. Ученого приговорили к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на год.

    Подсудимого признали виновным в передаче Германии, которая входит в НАТО, информации о закрытых научных разработках. Его арестовали летом 2022 года по подозрению в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих государственную тайну. В качестве дополнительного наказания Маслова лишили права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, составляющим гостайну, на два года.

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    22 мая 2024, 07:21 • Новости дня
    Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»

    Госсекретарь Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»

    Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Иранский народ и мир в целом «выиграли от гибели» в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    По его словам, Раиси был причастен к «ужасающим деяниям как судья и президент», иранскому народу и миру «будет лучше теперь, когда Раиси мертв», передает РИА «Новости».

    Также Блинкен отметил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.

    Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.

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    21 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины

    Зеленский пожаловался, что Запад рассматривает вариант поражения Украины

    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times .

    По мнению Зеленского, на Западе боятся полностью разорвать отношения в Россией. По его словам, не все закрыли посольства в России, не все отправили российских дипломатов домой, потому что оставляют двери с Москвой приоткрытыми и предполагают возможное поражение Украины, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.

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    22 мая 2024, 07:48 • Новости дня
    СМИ: Экс-командующего 58-й армией Попова подозревают в продаже металлоконструкций

    СМИ: Экс-командующего 58-й армией Попова подозревают в продаже металлоконструкций на 100 млн рублей

    СМИ: Экс-командующего 58-й армией Попова подозревают в продаже металлоконструкций
    @ mil.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Столичный 235-й Гарнизонный военный суд по ходатайству следствия aрестовал экс-командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова по подозрению в хищении в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете России.

    По версии следствия, Попов, используя служебное положение, продавал металлоконструкции, которые предназначались для строительства объектов на территории ЮВО, передает «Коммерсант» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей.

    В числе сообщников Попова называют бизнесмена из Краснодарского края и офицера ЮВО.

    Накануне экс-командующего 58-й армией Попова арестовали. В 2023 году Попов заявлял, что его отстранили от службы. В Кремле отказывались комментировать информацию об этом.

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