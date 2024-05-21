В Кузбассе решили обсудить роль женщин в развитии промышленных регионов

Более 5 тыс. участников обсудят в Кузбассе роль женщин в развитии промышленных регионов

Она напомнила, что регион принимает Женский форум уже в третий раз и всегда он вызывает огромный интерес не только российского, но и международного сообщества. В этом году в Кузбассе будут обсуждать роль женщин в современном обществе уже с учетом изменившейся геополитической и экономической ситуации и то, как общество, государство и особенно женщины справляются с этими вызовами. Регион готовится принять более 150 спикеров, порядка 5000 гостей из более чем 50 российских регионов и 13 стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Председатель Совета евразийского женского форума, первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова отметила, что форум в Кузбассе станет важным этапом подготовки Евразийского женского форума. Кроме того, в Кемерове будет организована площадка, на которой соберутся выпускницы проекта «Женщина-лидер». Она также добавила, что по результатам проведения форума будет принята заключительная резолюция – рекомендации правительству РФ, различным министерствам и руководителям регионов.



Руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России – Центра G.O.R.K.I СПбГУ Карин Кнайсль поблагодарила организаторов за приглашение и отметила различия в вовлеченности женщин в промышленную сферу в России и Европе. Она также выразила восхищение российским женщинам, которые работают, занимаются семьей и общественной жизнью и при этом остаются женственными. По ее словам, это кардинально отличается от того, что происходит в европейских странах.

III Женский форум с 30 мая пройдет на площадках в новых современных социальных объектах инфраструктуры Кузбасса. Форум будет представлять собой работу женских команд по тематическим трекам: «Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях», «Женщины в принятии решений», «Креативные индустрии и коммуникации», «Мы вместе – будущее», «Женское лидерство в устойчивом развитии промышленных регионов», «Международное сотрудничество», «Без границ», «Спортивный трек» и Детский форум «Дети – будущее мира». Одна из дискуссионных площадок будет посвящена теме женского подвига. Важной темой для обсуждения станет культурное и национальное многообразие России, современные тренды сохранения здоровья женщин в промышленных регионах.



