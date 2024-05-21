Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?0 комментариев
Сенатор: Выпускники программы «Время героев» внесут вклад в систему госуправления
Сенатор: Выпускники программы «Время героев» внесут вклад в систему государственного управления
Реализация образовательной программы «Время героев» означает новый подход к роли военнослужащих в России, заявил член Совета Федерации, сопредседатель координационного совета ассоциации ветеранов СВО, член общественного совета программы «Время героев» Алексей Наумец.
«Программа позволяет молодым людям, которые верой и правдой защищают свое отечество с оружием в руках, выйти на высокий государственный уровень. Выпускники программы «Время героев» внесут свой вклад в систему государственного управления России будущего», – отметил он, говорится в Telegram-канале «Время героев».
Напомним, завершившие отборочные мероприятия «Времени героев» участники получили отчеты о результатах отбора, каждый сможет пройти обучение на программе в соответствии с навыками и компетенциями.