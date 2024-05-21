Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.17 комментариев
Минобороны предложило уточнить линию госграницы в районе Калининградской области
Министерство обороны России предлагает уточнить линию государственной границы на Балтике в районе Калининградской области. Для этого ведомство предлагает утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море.
Как отмечается в проекте постановления правительства, утверждение нового перечня координат позволит установить систему прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск. Это, в свою очередь, позволит использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды России, передает ТАСС.
Кроме того, уточнение линии границы приведет к изменению прохождения государственной границы РФ на море.