Гросси: В МАГАТЭ нет информации про закон США о запрете импорта урана из России

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии информации про закон США о запрете импорта урана из России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, такой законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, при этом инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой Минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны, передает РИА «Новости».

Гросси заметил, что крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из России.

Напомним, в понедельник президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации.

