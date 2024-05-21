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Гросси: В МАГАТЭ нет информации про закон США о запрете импорта урана из России
Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии информации про закон США о запрете импорта урана из России
В Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не поступала информация про законопроект США о возможном запрете на импорт урана из России, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, такой законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, при этом инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой Минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны, передает РИА «Новости».
Гросси заметил, что крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из России.
Напомним, в понедельник президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации.