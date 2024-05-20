Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
На видео попало уничтожение французской ракеты SCALP под Луганском
Российские средства ПВО сбили над пригородом Луганска французскую ракету SCALP, кадры уничтожения были опубликованы в соцсетях.
На видео, опубликованном в Telegram-канале «ИНЦИДЕНТ ЛУГАНСК/ЛНР», видно, как средства ПВО сбивают снаряд, после чего раздается взрыв, передает «Газета.ru».
Ранее сообщалось, что 20 мая ВСУ ударили по жилым кварталам, расположенным в поселке Юбилейный в пригороде Луганска, в населенном пункте начался пожар, пострадали 12 человек.
Напомним, Франция передала Украине партию дальнобойных ракет SCALP, срок службы которых почти вышел.