Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Багери стал исполняющим обязанности главы МИД Ирана
Али Багери стал исполняющим обязанности главы МИД Ирана после гибели Хосейна Абдоллахиана
После гибели главы МИД Хосейна Абдоллахиана временно пост главы внешнеполитического ведомства страны занял его заместитель Али Багери Кяни, сообщило IRNA.
Как отметило издание, после мученической гибели главы МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана с одобрения правительственной коллегии исполняющим обязанности министра избран заместитель Али Багери, передает РИА «Новости».
Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди в понедельник также назначил исполняющего обязанности губернатора провинции Восточный Азербайджан после гибели главы провинции в крушении. Им стал Тораб Мохаммади.
Напомним, 19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение в горном районе страны из-за плохих погодных условий. Как отметил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи, в районе катастрофы наблюдался густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, сказал он.
Блок НАТО выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Раиси.