Али Багери стал исполняющим обязанности главы МИД Ирана после гибели Хосейна Абдоллахиана

Tекст: Максим Попов

Как отметило издание, после мученической гибели главы МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана с одобрения правительственной коллегии исполняющим обязанности министра избран заместитель Али Багери, передает РИА «Новости».

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди в понедельник также назначил исполняющего обязанности губернатора провинции Восточный Азербайджан после гибели главы провинции в крушении. Им стал Тораб Мохаммади.

Напомним, 19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение в горном районе страны из-за плохих погодных условий. Как отметил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи, в районе катастрофы наблюдался густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, сказал он.

Блок НАТО выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Раиси.





