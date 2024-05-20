  • Новость часаПесков рассказал о помощи России Ирану после крушения вертолета Раиси
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Если расколоть общество, придет третья сила – и заберет себе все

    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    8 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    39 комментариев
    20 мая 2024, 14:27 • Новости дня

    В результате обстрела ВСУ Запорожской области ранения получили шесть человек

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ обстреляли Васильевку и Васильевский район Запорожской области, ранения получили шесть человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в городскую больницу, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

    Ранее ВСУ нанесли удар оружием западного калибра по жилым кварталам поселка Юбилейный в окрестностях Луганска.


    20 мая 2024, 07:57 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении группировки ВСУ на востоке Часова Яра

    Источник: Группировка ВСУ на востоке Часова Яра в ДНР практически уничтожена

    Стало известно об уничтожении группировки ВСУ на востоке Часова Яра
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка Вооруженных сил Украины на востоке Часова Яра практически уничтожена. Часть города находится в серой зоне, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, восточная часть Часова Яра находится в серой зоне, там почти не осталось группировки противника, поскольку те, кто мог, сбежали, остальных уничтожили российские бойцы.

    Он добавил, что ВСУ по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре.

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    20 мая 2024, 06:33 • Новости дня
    В Раде назвали украинского «руководителя фронта» преступником

    Зампредседателя комитета Рады Безуглая назвала командующего объединенными силами ВСУ Содоля преступником

    В Раде назвали украинского «руководителя фронта» преступником
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Командующий объединенными силами ВСУ – «новый руководитель фронта» – генерал Юрий Содоль является преступником, заявила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

    Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский позволил Содолю «поставить своих»: Галушкина, Соколова, Луценко» – сделав выбор в их пользу «не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции», передает ТАСС.

    Безуглая заявила, что Юрий Галушкин, который 11 мая был снят с поста командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков», «провалил оборону» в Харьковской области.

    Кроме того, она сообщила, что против Соколова идет уголовное расследование за его действия в предыдущие годы конфликта. Луценко Безуглая обвинила в том, что была прорвана украинская оборона у поселка Очеретино в ДНР.

    Безуглая посетовала, что ни при Сырском, ни при его предшественнике на посту главкома ВСУ Валерии Залужном «ни один генерал не наказан». Она считает, что после замены главкома «ничего не изменилось», а высокопоставленные военные «всплывают» снова и снова».

    Напомним, подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины в Харьковской области.

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    20 мая 2024, 11:52 • Новости дня
    Лучшего баскетболиста Украины мобилизовали при попытке покинуть страну

    Лучшего баскетболиста Украины Заплотинского мобилизовали при попытке покинуть страну

    Лучшего баскетболиста Украины мобилизовали при попытке покинуть страну
    @ vk.com/club196075

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий украинский баскетболист Вадим Заплотинский был задержан при попытке пересечь границу Украины и затем мобилизован, сообщило издание «Страна».

    Как передает издание слова бывшего президента Федерации баскетбола Киева Макса Сергеева, 26-летний баскетболист команды «Киев-Баскет», признанный лучшим защитником в украинской Суперлиге прошедшего сезона, пытался перейти границу по горам, но был задержан пограничниками, доставлен в ТЦК и отправлен в учебный центр десантно-штурмовых войск, передает ТАСС.

    Ранее украинец Артур Билан покинул расположение национальной сборной по спортивной рыбалке, чтобы остаться в Европе.

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    20 мая 2024, 09:21 • Новости дня
    Пленный украинский пограничник рассказал об отсутствии обороны под Харьковом

    Украинский пленный: Оборонительные рубежи под Харьковом собирали из подручных средств

    Пленный украинский пограничник рассказал об отсутствии обороны под Харьковом
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система оборонительных рубежей в приграничье под Харьковом была не пригодна для отражения наступления, рассказал попавший в плен пограничник Андрей Шоланки.

    По его словам, в Харьковской области обороны просто нет, нет огневых точек вообще, блиндажей, российских военных встречали в полный рост, передает РИА «Новости».

    Шоланки добавил, что часть, в которой он служил, прибыла на передовую вблизи границы чуть более месяца назад, при этом пограничники откапывали себе норы, чтобы не замерзнуть по ночам.

    Пленный рассказал также, что украинские военные все делали своими силами, им не показывали даже карты, а проводник провел на передовую и сказал, чтобы выходили обратно сами.

    Он добавил, что несколько недель они спали в неподготовленных, затопленных водой блиндажах.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что командующий объединенными силами ВСУ генерал Юрий Содоль является преступником.

    Коментарии (7)
    20 мая 2024, 12:53 • Новости дня
    Украинцы подводят неутешительные итоги правления Зеленского
    Украинцы подводят неутешительные итоги правления Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские СМИ проанализировали инаугурационную речь на тот момент новоизбранного президента страны Владимира Зеленского, которая прозвучала ровно пять лет назад, и сравнили ее с созданным нейросетью видео из параллельной реальности.

    В понедельник, 20 мая, истекает срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Новые выборы в срок проводиться не будут.

    «Следующие пять лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали», – такими словами Зеленский закончил свою инаугурационную речь 20 мая 2019 года, напоминает украинское издание «Страна».

    Авторы статьи напоминают, что основным посылом той президентской речи было то, что украинцев нельзя делить на «правильных» и «неправильных». Зеленский перешел на русский язык, отметив, что на этом языке говорят в том числе украинские солдаты.

    Ключевая же часть речи, как напоминает «Страна», была посвящена обещанию закончить боевые действия в Донбассе. Зеленский называл это своей «первостепенной задачей». «Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей? Могу заверить – для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все», – говорил тогда Зеленский. Он уверял, что не боится «сложных» решений и готов терять популярность и рейтинги. Также ради мира Зеленский был готов пожертвовать должностью.

    Также Зеленский, который впоследствии подписал закон о запрете переговоров с российским руководством, заявлял, что он «готов к диалогу».

    Кроме того, он призывал украинских граждан, которые выехали за рубеж, возвращаться.

    Он обещал построить «страну других возможностей», где все будут равны перед законом, где существуют единые для всех «честные и прозрачные правила игры».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

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    20 мая 2024, 04:54 • Новости дня
    Бегущих от мобилизации украинцев попытались запугать медведями

    Госпогранслужба Украины на фоне бегства граждан из страны заявила о появлении медведей на границе с Румынией

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские «туристы», которые бегут за границу, оставляют вещи в лесах на границе с Румынией, в том числе еду, из-за этого на маршрутах появилось много медведей, заявила госпогранслужба Украины. Прежде уклонистов пугали стаями волков.

    Ведомство заявило, что на горных маршрутах у границы «появилось много медведей». Подчеркивается, что «большинство горных маршрутов закрыты», передает ТАСС.

    Однако, как указала госпогранслужба, есть «категория желающих их преодолеть». Такие «туристы» обычно планируют дальнейшее проживание вне Украины и берут с собой много вещей, а когда идти становится тяжело, бросают груз. Поскольку «среди оставленного часто есть пища», это приводит к «увеличению случаев появления диких зверей».

    Госпогранслужба призвала не выходить на «горные маршруты вдоль границы, это может быть опасно для жизни».

    Напомним, в феврале украинские пограничники принялись пугать беглых уклонистов стаями волков в Одесской области Украины у границы с Молдавией.

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    20 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    ВС России ударили по месту проведения совещания командного состава двух бригад ВСУ
    ВС России ударили по месту проведения совещания командного состава двух бригад ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки провели удар по месту совещания командиров двух штурмовых бригад украинской армии, сообщило Минобороны России.

    ВС России поразили место совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 138 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили за сутки 45 дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также противокорабельную ракету «Нептун».

    С начала СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 419 дронов, 523 ЗРК, 16 097 танков и других бронемашин, 1305 машин РСЗО, 9700 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    20 мая 2024, 08:48 • Новости дня
    На Украине признали уничтожение 90% тепловых энергомощностей

    Депутат Кучеренко: ВС России уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил, что российские удары по украинской инфраструктуре вывели из строя порядка 90% мощностей тепловых электростанций в стране.

    «Мы потеряли 8 тыс. мегаватт электроэнергии – это очень много. Десятая часть работает», – сказал он в эфире YouTube-канала «Вышка», уточнив, что речь идет о тепловой энергогенерации, передает РИА «Новости».

    По словам Кучеренко, даже увеличение объемов импорта не поможет Киеву избежать дефицита электроэнергии, в связи с чем Украину надолго ждут отключения света.

    Этот «дождь» надолго, заявил Кучеренко, раскритиковав президента страны и главу правительства за то, что они еще давно не сказали об этом. Ограничения, подчеркнул он, вводятся надолго и будут сохраняться и предстоящим летом, а затем и в зимний период.

    «К сожалению, мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак», – резюмировал Кучеренко.

    Ранее украинская энергокомпания «Укрэнерго» предупредила украинцев, что с понедельника будет введено повсеместное отключение света.

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    20 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Белогоровку в ЛНР
    Российские войска освободили Белогоровку в ЛНР
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения Южной группировки ВС России в последние сутки освободили поселок Белогоровка в Луганской народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Группировка смогла полностью освободить населенный пункт и занять более выгодные рубежи и позиции, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражена живая сила и техника ВСУ у Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в ДНР. Украинская армия потеряла свыше 340 человек, три танка.

    При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы Д-30, две британских гаубицы L-119, американское орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад ВСУ у Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР. Также отражена контратака штурмовой группы 143-й пехотной бригады ВСУ у Соловьево в ДНР.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки свыше 330 человек, танк, две немецких БМП Marder и американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, американская гаубица М777, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику ВСУ у Урожайного и Старомайорского в ДНР. Отражена контратака украинских штурмовиков из 72-й механизированной бригады у Владимировки в ДНР. ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки до 120 человек, два БТР и гаубицу Д-20.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 108-й бригады теробороны у Степного (Херсонская область), Степногорска, Работино и Новопокровки (Запорожская область).

    На острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

    ВСУ потеряли до 30 человек, танк, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили радиолокационную станцию немецкого ЗРК IRIS-T и пусковую установку ЗРК С-125.

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    19 мая 2024, 15:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове
    Взрывы прогремели в Харькове
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

    По его словам, в Харькове слышны взрывы, других подробностей он не привел, передает ТАСС.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога.

    Напомним, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят.

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    20 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    В Кремле напомнили слова Путина о легитимности Зеленского после 20 мая
    В Кремле напомнили слова Путина о легитимности Зеленского после 20 мая
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин уже высказывался о легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту главы Украины после истечения срока его полномочий 20 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что Путин уже отвечал на этот вопрос в ходе общения со СМИ в Китае, передает ТАСС.

    Песков добавил, что истечение президентского срока Зеленского не повлияет на проведение Россией спецоперации.

    Ранее Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    19 мая 2024, 18:55 • Новости дня
    В Одессе прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрыв произошел в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.

    Он сообщил о взрыве, а также призвал жителей города находиться в безопасных местах, передает ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда были зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами.

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    19 мая 2024, 15:39 • Новости дня
    В Британии пояснили отказ Германии поставлять дальнобойное оружие Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Германия имеет возможность предоставить Украине дальнобойное оружие, однако не хочет разрешать его использование для ударов по Крыму.

    На вопрос Sky News о том, почему многие страны не разрешают украинцам наносить удары по территории России с использованием оружия, которое они им предоставили, Шаппс ушел в рассуждения, упомянув при этом Германию, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной итогам двухдневного саммита ЕС, заявил, что страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

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    19 мая 2024, 20:57 • Новости дня
    «Укрэнерго» предупредила о повсеместных отключениях света на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская энергокомпания «Укрэнерго» предупредила украинцев, что с понедельника будет введено повсеместное отключение света, сообщает украинское издание «Страна».

    График отключения света будет действовать с 18 часов вечера до полуночи по мск для всех категорий потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

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    20 мая 2024, 08:59 • Новости дня
    Во Франции объяснили, что упустил Киев

    France 24: Закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно, время для подобных мер упущено на фоне продвижения российских войск, такое мнение высказал редактор дирекции телеканала France 24 по международным делам Дуглас Херберт.

    Как пишет Херберт, Киеву понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы сравняться с ВС России, передает РИА «Новости».

    При этом он обратил внимание на успешное продвижение российских войск на фоне серьезных трудностей ВСУ в военном отношении.

    Эксперт отметил, что у Украины мало времени на подготовку новобранцев, и хотя можно бросить их на передовую и без подготовки, но эффективность такого шага пострадает.

    Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что украинские «туристы», которые бегут за границу, оставляют вещи в лесах на границе с Румынией, в том числе еду, из-за этого на маршрутах появилось много медведей.

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