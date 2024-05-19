  • Новость часаВ горящем цехе в Петербурге обрушилась крыша
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Русский закон» раскроет грузинских иноагентов
    Лавров обозначил условия для диалога с Западом
    США делают новый шаг для превращения космоса в зону боевых действий
    В Киргизии рассказали о причине массовых беспорядков с участием иностранцев
    В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею
    Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си Цзиньпина
    Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне СВО
    Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы
    Уроженец Украины запустил над Рейхстагом беспилотник с флагом России
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    51 комментарий
    19 мая 2024, 02:51 • Новости дня

    Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе успешно отразили ракетную атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», – написал он в своем Telegram-канале.

    Развожаев призвал жителей города не подходить к найденным суббоеприпасам и не пытаться их поднимать, а сразу сообщать о них по номеру 112.

    «Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», – добавил губернатор.


    18 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Сержанта признали виновным в гибели семерых сослуживцев

    Сержанта Дмитрия Лобовикова признали виновным в гибели семерых сослуживцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Присяжные Второго Западного окружного военного суда вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу бывшего командира взвода сержанта Дмитрия Лобовикова.

    Коллегия посчитала доказанным, что после празднования старого Нового года Лобовиков бросил в подчиненных гранату, от взрыва которой сдетонировали газовые баллоны, сообщает «Коммерсант» В результате погибли семь военнослужащих и около десяти получили ранения.

    Инцидент произошел в воинской части, выведенной из зоны СВО на пополнение в Белгородскую область. По версии следствия, в ночь на 14 января 2023 года сержант Лобовиков, будучи недовольным службой караулов, достал гранату РГД-5 и бросил ее в комнату, где спали солдаты.

    Защита утверждала, что преступление было совершено непреднамеренно, однако присяжные единогласно признали Лобовикова виновным по всем пунктам обвинения и не заслуживающим снисхождения.

    Сержанту грозит пожизненный срок.

    Коментарии (23)
    18 мая 2024, 11:17 • Новости дня
    Зеленский потребовал более ста самолетов F-16 для «паритета» в воздухе

    Зеленский заявил, что Украине необходимо 150 самолетов F-16 для «паритета» в воздухе

    Зеленский потребовал более ста самолетов F-16 для «паритета» в воздухе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    У Украины есть четверть необходимого вооружения для ПВО, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 современных самолетов, в частности, истребителей F-16, заявил в интервью AFP украинский президент Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, он «хочет видеть поставки», в частности американской системы Patriot для защиты Харьковской области, передает ТАСС.

    Он пожаловался западным СМИ на то, что российские войска могут обстреливать Украину из любого оружия со своей территории, что дает ей большое преимущество. Зеленский считает, что Запад хочет окончания конфликта, а Украина – «справедливого мира» для себя, пишет РБК.

    Также он сообщил о проблемах с «укомплектованностью» и «нравственным духом» в украинских рядах и отметил, что ВС России «продвигаются все глубже».

    Ранее WSJ сообщало, что украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ.

    Коментарии (61)
    18 мая 2024, 19:42 • Новости дня
    Генерал ВСУ: Украинские чиновники выставили на посмешище Зеленского в Харькове

    Генерал ВСУ Кривонос: Украинские чиновники выставили на посмешище Зеленского в Харькове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чиновники, которые заявляли о крепкой обороне украинских войск в Харьковской области, подставили президента страны Владимира Зеленского, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Чиновники «приезжали и пиарились» на оборонительных сооружениях ВСУ под Харьковом, но российское наступление в этом регионе показало, что «ничего мощного там нет», заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей», передает «Газета.Ru».

    По его словам, в результате Зеленский был «выставлен на посмешище».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как события под Харьковом обозначили стратегический маневр ВС России.

    Коментарии (5)
    18 мая 2024, 21:46 • Новости дня
    Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне СВО

    Один из лучших летчиков ВСУ Василюк ликвидирован в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции украинского летчика Дениса Василюка, который считался одним из лучших летчиков ВСУ.

    Василюк служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ, был начальником штаба и первым заместитель командира авиационной эскадрильи. Погиб в ходе воздушного боя: Су-27, которым управлял летчик, был подбит российским истребителем, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    В марте российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко.

    Коментарии (13)
    18 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    WSJ: Киев просит Вашингтон снять запрет на атаки по российской территории

    WSJ: Киев просит у Вашингтона разрешения снять запрет на атаки по российской территории

    WSJ: Киев просит Вашингтон снять запрет на атаки по российской территории
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ, пишет газете The Wall Street Journal.

    По данным издания, Киев просил разрешить использовать американское оружие против военных целей на российской территории, а также предоставить разведданные и помощь в определении целей, передает «Газета.Ru».

    Известно, что генерал ВВС США Си-Кью Браун-младший заявил о том, что Белый дом отказал украинским властям.

    Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России и не меняли свою позицию по применению Киевом американского оружия.

    Коментарии (22)
    18 мая 2024, 10:49 • Новости дня
    В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника

    РИА «Новости»: Воевавший за «Правый сектор» итальянский наемник Галли погиб под Харьковом

    В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли сражался на Украине под флагом организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена на территории России), и попал под обстрелы возле Харькова.

    В соцсетях Бенджамина Джорджо Галли публикации удалены, есть только изображение эмблемы так называемого «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники, и фото его рюкзака с шевроном украинских террористов, которое иллюстрирует сообщение о том, когда и где пройдут похороны, передает РИА «Новости».

    В аккаунте его отца Габриеля Галли фотографий больше, есть снимок, где на рукаве сына виден шеврон «Правого сектора» (признана террористической и запрещена на территории России). Рядом фото с иудейской символикой, Галли исповедуют иудаизм.

    СМИ пишут, что итальянец приехал воевать на Украину из Нидерландов, где его семья живет последние годы, через Польшу. Зачислен в «интернациональный легион» 3 марта 2022 года простым солдатом.

    Итальянский ресурс Fanpage.it пишет, что Галли увлекался страйкболом, военными онлайн-видеоиграми и «великими историческими сражениями»

    Галли попал под артобстрел под Харьковом в сентябре 2022 года, и умер через два дня в больнице, тело вернули на родину только через два месяца. Он похоронен в семейном склепе рядом с Миланом, но на его могиле нет и намека на то, что он воевал за ВСУ.

    В одном из недавних постов его отец задался вопросом, почему «русские посылают ракеты на Луну, но не бомбят украинский парламент?»

    Коментарии (7)
    18 мая 2024, 15:26 • Новости дня
    Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
    Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога.

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харькове прогремела серия взрывов, передает РИА «Новости».

    Также воздушная тревога звучит в Харьковской и Днепропетровской областях.

    Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят.

    Коментарии (3)
    18 мая 2024, 08:47 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
    Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли авиаудары по военному аэродрому и промышленной зоне в городе Миргород Полтавской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские военные нанесли удар по военным объектам Миргорода Полтавской области, один из взрывов прогремел в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что еще два удара пришлись по аэродрому.

    Ранее российские военные нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами.

    Коментарии (2)
    18 мая 2024, 15:51 • Новости дня
    Лавров назвал «откровенной чепухой» саммит по Украине в Швейцарии

    Лавров: Организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой»

    Tекст: Вера Басилая

    Организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой» без какой-либо перспективы, Россия отстоит свои интересы на украинском направлении и в отношениях с Западом, это понимают все иностранные коллеги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

    Лавров заявил, что Москва с удивлением наблюдает за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы. Он считает, что задача организаторов саммита по Украине в Швейцарии не в достижении мира, а чтобы настроить против России, как можно больше стран, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что наращивание Западом поставок дальнобойных вооружений Украине Россия воспринимает как сигнал о том, что они сделали выборы в пользу выяснения отношений на поле боя.

    «Мы к этому готовы, причем готовы всегда», – добавил Лавров.

    Лавров ранее в понедельник заявил, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». По его словам, мероприятие направлено на то, чтобы сформулировать ультиматум России.

    Коментарии (24)
    18 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Подпольщики уничтожили железнодорожный релейный шкаф и задержали на сутки движение военных составов с техникой и личным составом ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева сообщили, что харьковское сопротивление сожгло релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, по которой перевозили личный состав, боеприпасы, военную технику ВСУ в сторону фронта и обратно, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

    Коментарии (7)
    18 мая 2024, 17:42 • Новости дня
    В Британии спрогнозировали реакцию Запада на военный переворот в Киеве

    Британский эксперт Меркурис: Военный бунт в Киеве вполне возможен, Запад не будет вмешиваться

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине могут начаться протесты, а военные подразделения устроят бунт, Запад не станет вмешиваться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

    По его словам, крах правительства, как было в Сайгоне, начал происходить в последние несколько недель войны, если на Украине повторится така же ситуация, то на Западе примут решение «держаться подальше», чтобы не потонуть вместе с Киевом, передает РИА «Новости».

    Меркурис допустил коллапс подобного рода, он отметил, что крах не исключен, потому что в некоторых украинских подразделениях серьезно недовольны новым главкомом ВСУ Александром Сырским.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

    Коментарии (0)
    18 мая 2024, 20:36 • Новости дня
    Неизвестные избили военного медика в Днепре, перепутав его с сотрудником военкомата

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинском городе Днепре неизвестные совершили нападение на военного медика, приняв его за сотрудника военкомата из-за формы цвета хаки, пишут местные СМИ.

    По данным журналистов, сначала против медика применили газовый баллончик, после чего нанесли ему удар по лицу, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в городе Синельниково Днепропетровской области мужчина ранил ножом сотрудника военкомата.

    Коментарии (8)
    18 мая 2024, 17:34 • Новости дня
    Мужчина ранил ножом сотрудника военкомата на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с ножом на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщили в украинских сухопутных войсках.

    Инцидент произошел в городе Синельниково Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Как сообщается в Telegram-канале сухопутных войск Украины, военнослужащий ТЦК, проводивший «мероприятия по оповещению военнообязанных», подвергся нападению со стороны вооруженного ножом гражданина и был ранен в руку.

    По информации военных, нападавший задержан, против него возбуждено уголовное дело по статьям «Препятствование законной деятельности ВСУ» и «Покушение на убийство».

    В апреле в Черновицкой области на западе Украины сотрудник военкомата открыл огонь, защищаясь от напавшей на него группы людей.

    Коментарии (2)
    19 мая 2024, 00:39 • Новости дня
    Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы

    Иноагент Ходорковский предсказал потерю Харькова и Одессы и переход к партизанской войне на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В соцсетях распространилось видео, на котором покинувший страну бизнесмен Михаил Ходорковский, признанный иноагентом в РФ, предупреждает немецкую аудиторию в Берлине, что с учетом сложившейся военной и экономической ситуации Украина и Запад фактически уже проиграли «войну с Россией».

    «К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это все лучший сценарий, если ВСУ будут героически сопротивляться, несмотря на безнаджность ситуации», – заявил Ходорковский на конференции в Берлине.

    Он добавил что при нынешнем раскладе сил Украина к концу 2024 года потеряет Харьков, а к середине 2025 года – Одессу. Перед тем, как озвучить прогноз, он попросил «своих украинских друзей» «закрыть уши».

    В такой ситуации Ходорковский предлагает немецким властям ужесточить санкционный режим против России, усилить пропаганду против российских властей и начать «перевод оборонной промышленности Германии на военные рельсы».

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подала иск к иноагенту и бизнесмену Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В суде не раскрыли исковые требования надзорного ведомства.

    Коментарии (5)
    18 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    При обстреле из HIMARS Скадовска в Херсонской области пострадали 11 человек

    Сальдо: ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Скадовск в Херсонской области, пострадали 11 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.

    В администрации уточнили, что на месте работают экстренные службы, всем оказывается необходимая медицинская помощь, передает РИА «Новости».

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Скадовске в результате ракетного обстрела ВСУ разрушен индивидуальный жилой дом.

    Также он объявил отбой авиационной опасности.

    Ранее ракетная опасность объявлялась в Белгороде и Белгородском районе.

    Коментарии (0)
    Главное
    Число пострадавших при обстреле Скадовска со стороны ВСУ выросло до 15 человек
    Генерал ВСУ: Украинские чиновники выставили на посмешище Зеленского в Харькове
    Крупный пожар произошел в цехе с полиэтиленом в Петербурге
    В Госдуме рассказали о значении освобождения Старицы
    WP: Запад недооценил военную и экономическую составляющую России
    Зеленский потребовал более ста самолетов F-16 для «паритета» в воздухе
    Суд назвал «безнравственным» перевод IKEA 12,9 млрд рублей за границу

    Россия и Китай решили защищать торговлю от американских санкций

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин дали важный сигнал, что готовы вместе найти выход из возникших проблем с банковскими расчетами в торговле из-за вторичных санкций США. Как Москва и Пекин могут убрать третьего лишнего из торговли друг с другом? Подробности

    Перейти в раздел

    Путина в Китае встретили по фэншую

    В ходе госвизита Владимира Путина в Китай стороны договорились углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Отношения двух стран Путин описал фразой «русский с китайцем – братья навек». В чем заключаются особенности этого визита, каковы его предварительные итоги и чем встреча Путина в Пекине отличалась от приема лидеров других государств? Подробности

    Перейти в раздел

    События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск

    Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности

    Перейти в раздел

    Либералы и русофобы доводят Словакию до гражданской войны

    Покушение на премьер-министра Словакии только кажется действием фанатика-одиночки. На самом же деле за этим преступлением стоит кардинальный раскол словацкого общества, пропаганда либералов и русофобов – и, конечно же, подоплекой ко всему этому является отношение словаков и к России, и к Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............