Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Tекст: Денис Тельманов

«В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», – написал он в своем Telegram-канале.



Развожаев призвал жителей города не подходить к найденным суббоеприпасам и не пытаться их поднимать, а сразу сообщать о них по номеру 112.

«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», – добавил губернатор.



