Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».15 комментариев
Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь
В Севастополе успешно отразили ракетную атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», – написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев призвал жителей города не подходить к найденным суббоеприпасам и не пытаться их поднимать, а сразу сообщать о них по номеру 112.
«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», – добавил губернатор.