Путин признался, что не смог устоять перед уткой по-пекински

Tекст: Алексей Дегтярев

На встрече студенты спросили главу российского государства, какое блюдо китайской кухни ему нравится больше всего. Путин отметил, что утку по-пекински знают во всем мире, в том числе в России, передает ТАСС.

«Вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Сейчас вам скажу: там два кусочка лежали. Я думаю: я съем только один кусок. Понимаете, да? Но не мог удержаться, съел второй», – сказал он.

Президент добавил, что русская и китайская кухни разные, но у них есть схожие блюда. Оба народа «очень хлебосольные», они любят гостей и друзей.

«И с удовольствием их всегда встречаем. И стараемся сделать так, чтобы им все понравилось. В том числе и то, что предлагается на стол», – заключил Путин.

Гостям государственного приема из России от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита президента России Владимира Путина предложили блюда китайской кухни. В числе блюд были утка по-пекински и устрицы в утином бульоне.

После этого Путин назвал китайскую кухню одной из великих мировых кухонь.