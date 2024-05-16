В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Делегации из России в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни
Гостям государственного приема из России от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита российского лидера Владимира Путина предложили блюда китайской кухни, в том числе утку по-пекински и устрицы в утином бульоне.
Отмечается, что гостей на приеме в честь визита Путина в КНР угощают местными блюдами. В меню есть утиный бульон с беззубками, утка по-пекински, тушеный трепанг с луком, овощи в абалонном соусе, групер с креветочным бульоном, передает РИА «Новости».
Также среди традиционных лакомств чумиза жареная (злаковое растение), пельмени с креветками, сладкое пирожное из маша (бобовая культура), ванильный мусс, фрукты и мороженое.
Напомним, оркестр на приеме в честь визита Путина в Пекин играл казачьи и военные песни.