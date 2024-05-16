Делегации из России в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что гостей на приеме в честь визита Путина в КНР угощают местными блюдами. В меню есть утиный бульон с беззубками, утка по-пекински, тушеный трепанг с луком, овощи в абалонном соусе, групер с креветочным бульоном, передает РИА «Новости».

Также среди традиционных лакомств чумиза жареная (злаковое растение), пельмени с креветками, сладкое пирожное из маша (бобовая культура), ванильный мусс, фрукты и мороженое.

Напомним, оркестр на приеме в честь визита Путина в Пекин играл казачьи и военные песни.