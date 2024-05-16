В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Оркестр на приеме в честь визита Путина в Пекин играл казачьи и военные песни
Военный оркестр на приеме в честь визита Путина в Пекин играл казачьи и военные песни
Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая под управлением дирижера Юань Вэя исполняет китайские и российские патриотические мелодии на приеме в честь государственного визита российского лидера Владимира Путина в Пекин.
В частности, играют казачья песня «Любо, братцы, любо», известная в исполнении Клавдии Шульженко военная песня «Синий платочек» и наиболее узнаваемая песня из репертуара Людмилы Зыкиной «Течет река Волга», передает ТАСС.
Также оркестр исполняет такие китайские композиции, как «Китай на кончике языка», «Кто не хвалит край родной», «Добро пожаловать в Пекин».
Более того, после прибытия в Пекин военный оркестр встретил российского президента джаз-версией песни «Подмосковные вечера».
Известно, что гостей на приеме в честь визита Путина в КНР угощают местными блюдами. В меню есть утиный бульон с беззубками, утка по-пекински, тушеный трепанг с луком, овощи в абалонном соусе, групер с креветочным бульоном.
Также среди традиционных лакомств чумиза жареная (злаковое растение), пельмени с креветками, сладкое пирожное из маша (бобовая культура), ванильный мусс, фрукты и мороженое.
Ранее в Кремле объяснили причину первого визита Путина после инаугурации в Китай.