В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Стали известны место и время похорон народного художника Сергея Андрияки
Народного художника Сергея Андрияку похоронят 18 мая на Введенском кладбище в Москве
Народного художника России Сергея Андрияку похоронят в субботу 18 мая на Введенском кладбище в Москве, сообщили в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Как сообщил источник РИА «Новости», Андрияка будет похоронен на Введенском кладбище.
Ранее в четверг сообщалось, что народный художник России Сергей Андрияка ушел из жизни в возрасте 65 лет.