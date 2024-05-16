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Умер российский живописец Сергей Андрияка
Российский живописец Сергей Андрияка умер на 66-м году жизни
Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка ушел из жизни в возрасте 65 лет, сообщили в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств художника.
Как сообщили в пресс-службе, Сергей Андрияка сегодня умер, передает ТАСС.
Андрияка – академик Российской академии художеств, народный художник России, организатор и художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки, основатель и ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
В мае 2019 года художник Сергей Андрияка был удостоен Ордена Александра Невского.
Напомним, ранее сообщалось, что картина, на которую по пути на церемонию инаугурации обратил внимание президент Владимир Путин, называется «Музыкальный натюрморт» студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой.