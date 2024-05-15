Путин назвал освоение новейших вооружений одним из ключевых вопросов

Ушаков раскрыл детали предстоящей поездки Путина в Китай

Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, в ходе переговоров лидеры стран планируют рассмотреть проблематику сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь», рассказал Ушаков, передает ТАСС.

В заключение первого дня работы запланирована неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина, в ходе которой будут обсуждаться основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, добавил он.

К визиту Путина подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера. В частности, будет подписано Совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это развернутый документ на более чем 30 страниц.

«В нем будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка», – сообщил Ушаков.

Посещая Харбин, Путин выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы, а также возложит цветы к памятнику освобождавшим Китай в годы Второй мировой советским воинам и посетит православный храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Ранее Кремль назвал даты госвизита Путина в Китай.