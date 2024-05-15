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Министры иностранных дел ЕС признали правоту Грузии не вводить прямые санкции против России
Министры иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии признали правоту Грузии, которая, присоединившись ко всем международным рестрикциям, не ввела прямые санкции против России, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«На встрече мы все согласились, что Грузия сделала правильно, когда не послушалась своих европейских коллег и не ввела прямые санкции против России», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии после переговоров с министрами в Тбилиси в среду.
Также, по его словам, министры признали правоту Грузии, которая не прислушалась к рекомендациям освободить из заключения по «гуманитарным соображениям» экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок за коррупцию и злоупотребление служебным положением.
«Вот я и спросил на встрече, а где гарантия, что вы и сейчас не ошибаетесь – в отношении закона «О прозрачности иностранного влияния», – сообщил Шалва Папуашвили.
Председатель парламента Грузии и министры четырех стран обсудили жестко критикуемый Западом закон.
«Деньги ЕС, деньги налогоплательщиков Евросоюза в том числе тратятся в Грузии непрозрачно, я это объяснил», – сказал Шалва Папуашвили.
По его словам, «в ЕС соглашаются, что проблема отсутствия такой транспарентности существует».
Шалва Папуашвили призвал министров четырех стран ЕС «понять озабоченность Грузии и выстраивать отношения с Тбилиси на принципах взаимного уважения» и подтвердил готовность властей Грузии выслушать аргументированные замечания по закону.
«Но языком шантажа партнеры друг с другом не разговаривают», – заявил он.
Председатель парламента Грузии также проинформировал о
переговорах накануне с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, назвав их «конструктивными и интересными» и отметил, что представитель Вашингтона по итогам визита «не использовал ярлык «русский закон».
«У нас есть определенные вопросы к поступающим из США финансам, например, через Национальный фонд демократии США», – сказал он.