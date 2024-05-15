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    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    10 комментариев
    15 мая 2024, 13:24 • Новости дня

    Министры иностранных дел ЕС признали правоту Грузии не вводить прямые санкции против России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Министры иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии признали правоту Грузии, которая, присоединившись ко всем международным рестрикциям, не ввела прямые санкции против России, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «На встрече мы все согласились, что Грузия сделала правильно, когда не послушалась своих европейских коллег и не ввела прямые санкции против России», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии после переговоров с министрами в Тбилиси в среду.


    Также, по его словам, министры признали правоту Грузии, которая не прислушалась к рекомендациям освободить из заключения по «гуманитарным соображениям» экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

    «Вот я и спросил на встрече, а где гарантия, что вы и сейчас не ошибаетесь – в отношении закона «О прозрачности иностранного влияния», – сообщил Шалва Папуашвили.

    Председатель парламента Грузии и министры четырех стран обсудили жестко критикуемый Западом закон.

    «Деньги ЕС, деньги налогоплательщиков Евросоюза в том числе тратятся в Грузии непрозрачно, я это объяснил», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, «в ЕС соглашаются, что проблема отсутствия такой транспарентности существует».

    Шалва Папуашвили призвал министров четырех стран ЕС «понять озабоченность Грузии и выстраивать отношения с Тбилиси на принципах взаимного уважения» и подтвердил готовность властей Грузии выслушать аргументированные замечания по закону.

    «Но языком шантажа партнеры друг с другом не разговаривают», – заявил он.

    Председатель парламента Грузии также проинформировал о

    переговорах накануне с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, назвав их «конструктивными и интересными» и отметил, что представитель Вашингтона по итогам визита «не использовал ярлык «русский закон».

    «У нас есть определенные вопросы к поступающим из США финансам, например, через Национальный фонд демократии США», – сказал он.

    13 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    Американские инструкторы радикалов задержаны на акциях в Тбилиси
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Двое граждан США, которые были задержаны на акциях протеста в Тбилиси, являются инструкторами радикальной молодежи, заявил председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Американский инструктор (радикальной молодежи), и это видно на кадрах, оскорбил грузинского полицейского. Так начинается инцидент. Это классика провокаций из соответствующих учебных пособий», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Тбилиси один гражданин России и двое граждан США были задержаны в числе 20 взятых под стражу МВД Грузии демонстрантов, которые на проспекте Руставели в Тбилиси протестовали против закона «О прозрачности иностранного влияния», который должны принять в третьем чтении 14 мая.

    Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.

    Коментарии (29)
    13 мая 2024, 20:07 • Новости дня
    В Грузии отказали во встрече помощнику госсекретаря США

    Основатель правящей партии Грузии Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США

    В Грузии отказали во встрече помощнику госсекретаря США
    @ Давид Мдзинаришвили/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили отказал во встрече помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену, который прилетит в Тбилиси 14 мая, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер Грузии также подчеркнул, что в Тбилиси не повторится сценарий майдана, у полностью дискредитировавшей себя оппозиции нет ресурса для этого. «Тут не Украина [Виктора] Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», – обратился к радикалам Кобахидзе, передает ТАСС.

    Ранее на акциях протеста в Тбилиси были задержаны американские инструкторы радикалов.

    Кобахидзе заявил, что парламент Грузии 14 мая проголосует в третьем чтении за закон «О прозрачности иностранного влияния», который позволит завершить искусственно навязанную из-за рубежа радикализацию в Грузии и создать более прочные гарантии для долгосрочного мира и стабильности.

    Коментарии (16)
    14 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    США пообещали ввести санкции против руководства Грузии
    США пообещали ввести санкции против руководства Грузии
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    Он пояснил, что это произойдет, если закон об иноагентах продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и в Грузии будет насилие в отношении мирных протестующих, передает ТАСС.

    Ранее парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались в парламенте Грузии во время обсуждения законопроекта.

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    12 мая 2024, 17:51 • Новости дня
    Президент Грузии обвинила правительство в «русском терроре» собственных граждан
    Президент Грузии обвинила правительство в «русском терроре» собственных граждан
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который планируют принять 14 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге она сказала, что «Грузия всему миру показывает, что не допустит, чтобы ее европейское будущее было поставлено под сомнение».

    «Грузия не допустит этого русского закона. Правительство Грузии уже демонстрирует русские методы – врет, манипулирует, арестовывает невиновных, оскорбляет и терроризирует своих граждан», – сказала Зурабишвили.

    По ее словам, «правительство Грузии в замешательстве, потому что потеряло доверие народа».

    «Возмутительно! Правительство действует русскими методами, выступления премьер-министра – тоже русские!», – заявила Зурабишвили.

    Президент предложила либо отозвать закон, либо вернуть его во второе чтение.

    Также, по ее словам, «самый простой выход состоит в том, чтобы закон вошел в силу с 1 ноября» – после выборов в парламент, которые состоятся 26 октября.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что «этот закон, согласно социологическим опросам, поддерживает более 60% граждан Грузии, а более 80% выступают за прозрачность иностранного финансирования НПО и СМИ».

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    14 мая 2024, 14:55 • Новости дня
    Грузия приняла закон «О прозрачности иностранного влияния»
    Грузия приняла закон «О прозрачности иностранного влияния»
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    84 голоса за и 30 против – с таким результатом парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния» на фоне акции протеста и криков оппозиционных депутатов «Нет русскому закону!».

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    13 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Грузинский эксперт: Тбилиси не сдастся под напором США и ЕС

    Аналитик Мамрадзе: Грузинскому руководству удалось избежать развития протестов по украинскому сценарию

    Грузинский эксперт: Тбилиси не сдастся под напором США и ЕС
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров

    Западу не удастся «умаслить» почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Он понимет всю важность законопроекта об иноагентах для республики, а потому не отступит перед лицом шантажа со стороны Вашингтона и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. Ранее в ЕС заявили о возможности остановки диалога с Тбилиси по вопросу членства в объединении.

    «Сравнивать Иванишвили с экс-президентом Украины Януковичем в корне неверно. Ему не нужны никакие гарантии безопасности, ровно как и обещания об отсутствии санкций в отношении Тбилиси. Его этим не напугать. Он и сам де-факто находится под воздействием западных ограничений», – сказал грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Собеседник напоминает, что экс-премьер страны в настоящий момент не может пользоваться собственными финансами, находящимися в иностранных банках. Несмотря на то, что Иванишвили неоднократно выигрывал судебные процессы, оспаривающие данное решение европейских и американских инстанций, каких-либо послаблений в его отношении до сих пор не было сделано.

    «Основатель правящей партии Грузии является, не побоюсь этого слова, величайшим благотворителем в истории нашей страны. Именно он возглавил движение против авторитарной клептократии экс-президента Михаила Саакашвили, в фундаменте которой находился садистский полицейский режим», – говорит он.

    «К тому же, ситуация в Грузии кардинально отличается от событий, происходивших на Украине в 2014 году. Безусловно, в государстве до сих пор организовываются протестные акции, однако масштабов времен Майдана не прогнозируется. При этом сам Бидзина Иванишвили не намерен никуда бежать», – отмечает аналитик.

    «Напомню, 29 апреля на митинг сторонников «Грузинской мечты» за принятие закона об иноагентах собралось 200 тыс. человек, но Запад на это внимания не обратил. Надеюсь, что партии удастся проявить чудеса дипломатии и убедить западных политиков в необходимости принятия инициативы», – резюмирует Мамрадзе.

    Ранее в ЕС допустили отказ от переговоров с Грузией по вопросу ее членства в объединении. Об этом сообщил глава комитета по внешним связям немецкого парламента Михаэль Рот. По его словам, данная ситуация сложилась на фоне возможности принятия Тбилиси закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Член Бундестага прибыл в столицу кавказской республики в понедельник. Вместе с ним страну посетили его коллеги из Польши, Эстонии, Литвы и Чехии. Гостей заранее предупредили о несвоевременности визита, однако представители ЕС все же провели встречу с местными оппозиционерами.

    Рот призвал грузинское руководство не допустить принятия инициативы. Он подчеркнул, что у государства нет шанса на светлое будущее в том случае, если проект все же будет реализован. Член Бундестага заявил, что место Тбилиси должно быть в Европе: силы многих политиков ЕС направлены на то, чтобы приблизить момент членства этой страны.

    На этом фоне парламент Грузии намерен 14 мая принять закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала протесты в Грузии, вызванных принятием скандального законопроекта.

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    15 мая 2024, 08:57 • Новости дня
    Захарова заявила об открытой угрозе США в адрес Грузии

    Захарова назвала открытой угрозой заявление США о пересмотре отношений с Грузией

    Захарова заявила об открытой угрозе США в адрес Грузии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва осудила заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США пересмотрят отношения с Грузией, если в республике будет принят закон об иноагентах.

    «Это открытая угроза», – заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Захарова заявила, что речь идет об «абсолютном, стопроцентном вмешательстве» других государств во внутреннюю политику суверенной страны.

    На Грузию идет информационная атака, спрятаться от этих заявлений невозможно, отметила спикер российского внешнеполитического ведомства.

    Запад, по ее словам, уже несколько месяцев подряд «запугивает, шантажирует, заламывает руки суверенному государству Грузия» в вопросе того, что им делать в контексте своего собственного законодательства.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила ранее, что Вашингтон намерен в корне пересмотреть отношения с Тбилиси, если в Грузии будет принят законопроект об иноагентах.

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    13 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    Юридический комитет парламента Грузии окончательно утвердил закон «О прозрачности иностранного влияния»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Юридический комитет парламента Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил за несколько минут 13 мая законопроект «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Во вторник его вынесут на утверждение на сессию парламента.

    Президент Саломе Зурабишвили уже пообещала наложить вето.

    Заседание комитета проводилось на фоне акции протеста оппонентов закона, который они называют «русским».

    Центр Тбилиси, в том числе парламент Грузии, усиленно охраняется полицией и спецназом.

    Начались задержания радикалов. Фиксируются столкновения с силами МВД Грузии.

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    13 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Европе пригрозили Грузии отказом от переговоров о членстве

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Глава комитета по внешним связям немецкого парламента Михаэль Рот заявил, что ЕС не откроет с Грузией переговоры по членству в случае принятия ею закона «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Шанса открыть переговоры я не вижу. Таков ясный сигнал Грузии от ЕС», – сказал член Бундестага, который 13 мая прибыл в Тбилиси вместе с коллегами – главами комитетов внешних связей парламентов Польши, Эстонии, Литвы и Чехии.

    Гости, которых власти Грузии предупредили о несвоевременности визита, провели встречу с оппозицией, которая уже несколько недель митингует вместе со своими сторонниками против данного закона, называя его «русским».

    «Дорогое правительство Грузии, дорогая правящая партия «Грузинская мечта», остановите этот закон! Нет шанса у Грузии вместе с ним на светлое будущее!», – заявил Рот.

    «Место Грузии в Европе, мы много работаем на обеспечение пути Грузии в Евросоюз», – сказал он.

    В свою очередь, Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «будущее Грузии в Европе».

    «Мы обязательно станем членами семьи ЕС», – сказал он, подчеркнув также, что власти не намерены менять внешнеполитический курс.

    «Никому из нас, в нашей команде, не нужны Россия или российское будущее», – отметил градоначальник.

    «Я не собираюсь возвращать в прошлое своих детей!», – заявил Каха Каладзе.

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    15 мая 2024, 10:37 • Новости дня
    Президент Грузии объявила о создании платформы для «спасения страны»
    Президент Грузии объявила о создании платформы для «спасения страны»
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о формировании ею платфромы для «спасения страны» от «возвращения к прошлому», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В среду после встречи с министрами иностранных дел Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии она сказала на пресс-конференции, что «ее будущие планы заключаются в формировании европейской платформы – общности решений, которые мобилизуют Грузию к выборам в парламент» 26 октября.

    По ее словам, платформа позволит «безусловно победить и окончательно вывести Грузию на путь мира и стабильности».

    Саломе Зурабишвили заявила, что вскоре «представит эту платформу, которая уже сформирована, народу Грузии».

    Она отметила, что «от 80 до 85 процентов грузинского общества поддерживает европейское будущее», и призвала «гордиться тем, что люди видят ежедневно на улицах» – митинги против закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Президент отметила, что «это является подтверждением того, что общество Грузии основывается на европейских ценностях».

    «Стоит вопрос спасения Грузии», – заявила она, назвав принятие закона «попыткой вернуть Грузию в прошлое».

    «Власти не слушают свой народ, не слушают советы западных партнеров», – заявила она.

    Коментарии (11)
    14 мая 2024, 11:15 • Новости дня
    В Тбилиси обвинили глав МИД ЕС в попытке радикализации ситуации в Грузии
    В Тбилиси обвинили глав МИД ЕС в попытке радикализации ситуации в Грузии
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии посетят Грузию 15 мая с рабочим визитом для радикализации ситуации на фоне протестов против закона «О прозрачности иностранного влияния», заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ведется коллективная атака на Грузию как на независимое государство. Приезжают (западные политики) поддержать митингующих и радикализовать ситуацию», – сказал парламентарий.

    По его словам, «при осуществлении таких визитов власти Грузии даже не ставятся в известность».

    «Даже не считают нужным провести с нами предварительные  консультации, - сказал Ираклий Кадагишвили. – Хотят устроить в Грузию «цветную революцию» и привести такую власть, которая не поставит интересы страны на первый план».

    15 мая Грузию посетят министры иностранных дел 4 стран – Эстонии, Латвии, Исландии и Литвы Маргус Цахгна, Байба Браже, Тордис Гильфадоттир и

    Габриэлюс Ландсбергис.

    13 мая в Тбилиси прибыли главы комитетов по внешним связям парламентов пяти стран Европы. Руководители Грузии не стали с ними встречаться. Европейские депутаты провели встречи с оппозицией.

    Во вторник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, с которым отказался встретиться почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

    Джеймс О’Брайен встретится также с оппозицией.

    Парламент примет закон 14 мая в третьем чтении на фоне массового протеста.

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    13 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Граждане России и США задержаны в Тбилиси на акции протеста против закона «О прозрачности»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Один гражданин России и двое граждан США задержаны в числе 20 взятых под стражу МВД Грузии демонстрантов, которые в понедельник на проспекте Руставели в Тбилиси протестовали против закона «О прозрачности иностранного влияния», который должны принять в третьем чтении 14 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МВД Грузии сообщило, что все демонстранты оказали сопротивление полиции и пытались помешать депутатам войти в здание парламента, чтобы участвовать в заседании юридического комитета высшего законодательно органа Грузии.

    Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.

    О гражданине России известно, что он 2002 года рождения. Так как между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008, о его задержании уведомили швейцарское посольство как посредника.

    О задержании американцев уведомлено посольство США.

    Протесты продолжаются.

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    12 мая 2024, 16:01 • Новости дня
    Грузия обвинила США и Европу в желании тайного влияния на страну
    Грузия обвинила США и Европу в желании тайного влияния на страну
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «ни США, ни страны Европы не желают прозрачности своего влияния» на его страну, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «европейские и американские акторы», которые выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», «стимулируют кампанию по дезинформации».

    «В интересы иностранных государств не входит прозрачность, что понятно», – отметил он.

    По словам Шалвы Папуашвили, данный законопроект, рассмотрение которого в третьем чтении начнется в понедельник на фоне многотысячных акций протеста и критики Запада, «отвечает интересам народа Грузии».

    Он отметил, что, в частности, американские политики не хотят раскрыть предназначение финансов, направляемых в Грузии через «Национальный фонд демократии США».

    Председатель парламента заявил, что посредством этого фонда финансируются, в частности, «политические партии Грузии и радикальные группы».

    Со своей стороны, постпред ЕС в Грузии Павел Херчински заявил в воскресенье заявил, что вскоре свое заключение по законопроекту обнародует Верецианская комиссия Совета Европы.

    «Если данный закон будет принят в его нынешней форме, это станет серьезным препятствиием для евроинтеграции Грузии», – сказал постпред Евросоюза.

    «Скажу честно, мы надеемся, что этот закон не будет принят в нынешней форме», – отметил он.

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    14 мая 2024, 16:40 • Новости дня
    В Тбилиси полиция оттеснила демонстрантов от ворот здания парламента
    В Тбилиси полиция оттеснила демонстрантов от ворот здания парламента
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители в грузинской столице начали разгонять протестующих, собравшихся у ворот здания парламента на проспекте Руставели.

    Полиция решила прибегнуть к таким мерам после прорыва металлической ограды демонстрантами, передает ТАСС. Протестующие хотели прорваться во двор парламента, но их полностью оттеснили.

    Во вторник грузинский парламент принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». До этого в среду в парламенте страны произошла драка между депутатами от парламентского большинства и оппозиционерами.

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    14 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Помилованный президентом Грузии радикал снова задержан на акции протеста

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Осужденный на девять лет за метание «коктейлей Молотова» в полицию и помилованный грузинским президентом Саломе Зурабишвили 21-летний сторонник оппозиции Лазаре Григориадис вновь задержан на акции протеста. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Григориадис задержан в столице страны за сопротивление полиции, в семье оппозициионера журналистам заявили, что «Лазаре задержан, но неизвестно за что».

    После того, как Зурабишвили подписала акт о помиловании, Лазаре Григориадис сразу же присоединился к радикальным молодежным группировкам, которые выступают против закона «О прозрачности иностранного влияния».

    В марте прошлого года на митингах в Тбилиси Григориадис бросил «коктейль Молотова» в стражей порядка, поджег двух полицейских, а затем разгромил патрульную машину. 12 апреля 2024 года суд признал его виновным и осудил на девять лет. Через несколько дней после этого Зурабишвили помиловала его.

    Во вторник полиция в Тбилиси оттеснила протестующих от ворот здания парламента, она начала использовать спецсредства против радикалов.

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    Украинские националисты сдают оборону Харькова

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

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