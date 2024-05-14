Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.0 комментариев
В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса
Военкор Татаринов: В ДНР ликвидировали командира минометной батареи «Азова» Андрея Плитуса
В ходе боевых действий в Донецкой народной республике был ликвидирован Андрей Плитус, командир минометной батареи полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России), сообщил военкор Руслан Татаринов.
В своем Telegram-канале журналист указал, что Плитус был убит 6 мая 2024 года в Серебрянском лесу у населенного пункта Диброво.
Татаринов отметил, что командир полка «Азов» участвовал в боях против российских военных, несмотря на то, что подписал бумаги о неиспользовании оружия против России в ходе обмена пленными в 2022 году.
В феврале 2024 года суд ДНР приговорил заочно Андрея Плитуса и Геннадия Сухарникова к 27 годам, а Дмитрия Предборского – к 25 годам лишения свободы за минометные обстрелы Мариуполя в 2022 году.