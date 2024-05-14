В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса

Военкор Татаринов: В ДНР ликвидировали командира минометной батареи «Азова» Андрея Плитуса

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале журналист указал, что Плитус был убит 6 мая 2024 года в Серебрянском лесу у населенного пункта Диброво.

Татаринов отметил, что командир полка «Азов» участвовал в боях против российских военных, несмотря на то, что подписал бумаги о неиспользовании оружия против России в ходе обмена пленными в 2022 году.

В феврале 2024 года суд ДНР приговорил заочно Андрея Плитуса и Геннадия Сухарникова к 27 годам, а Дмитрия Предборского – к 25 годам лишения свободы за минометные обстрелы Мариуполя в 2022 году.