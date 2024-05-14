  • Новость часаРоссийские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск
    Арестован глава управления кадров Минобороны Кузнецов
    Российские танки получили новую защиту от FPV-дронов
    Вучич объяснил, почему решил встретиться с Кулебой и супругой Зеленского
    Руководство ВСУ сбежало из Купянска
    ВСУ решили направить половину новых бригад на защиту Киева
    В Тбилиси обвинили глав МИД ЕС в попытке радикализации ситуации в Грузии
    Эксперт: Отказом от российского урана США провоцируют рост мировых цен
    В Петербурге возбудили третье уголовное дело после ДТП с упавшим в Мойку автобусом
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    0 комментариев
    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    24 комментария
    14 мая 2024, 11:22 • Новости дня

    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса

    Военкор Татаринов: В ДНР ликвидировали командира минометной батареи «Азова» Андрея Плитуса

    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса
    @ t.me/Tatarinov_R

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе боевых действий в Донецкой народной республике был ликвидирован Андрей Плитус, командир минометной батареи полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале журналист указал, что Плитус был убит 6 мая 2024 года в Серебрянском лесу у населенного пункта Диброво.

    Татаринов отметил, что командир полка «Азов» участвовал в боях против российских военных, несмотря на то, что подписал бумаги о неиспользовании оружия против России в ходе обмена пленными в 2022 году.

    В феврале 2024 года суд ДНР приговорил заочно Андрея Плитуса и Геннадия Сухарникова к 27 годам, а Дмитрия Предборского – к 25 годам лишения свободы за минометные обстрелы Мариуполя в 2022 году.

    11 мая 2024, 14:13 • Новости дня
    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО

    Алаудинов: ВСУ потеряли в ходе СВО почти 700 тыс. человек

    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери украинской стороны в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек, те, кто не сдался в плен, погибают, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов.

    В видеозаписи, опубликованной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в его Telegram-канале, обнародовано общение Апты Алаудинова с пленным украинским солдатом. Командир «Ахмата» говорит в видео, что те из ВСУ, кто не успел сдаться в плен – погибают.

    Пленный Владимир Игнатенко рассказал Алаудинову, что был мобилизован несмотря на то, что у него на иждивении находилась мать-инвалид.

    «Жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери», – отметил генерал.

    По словам Алаудинова, украинцы не враги россиянам, и в России не хотят, чтобы Украина продолжала нести такие «потери, которые уже приближаются к безвозвратным около 700 тыс. человек».

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.

    Коментарии (32)
    11 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений

    На Западе признали продвижение ВС России в Харьковской области одним из крупнейших наступлений

    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто.

    По его словам, длительная задержка в предоставлении доппомощи Украине побудила российские силы к рывку, чтобы воспользоваться удобным моментом, передает РИА «Новости».

    Шутто добавил, что главной целью наступления в этой области будет создание буферной зоны, о которой российское руководство уже говорило.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО.

    Коментарии (10)
    11 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции

    Оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 46 украинских беспилотников, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».

    С начала спецоперации уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотник, 515 ЗРК, 15 981 танк и других бронемашин, 1286 машин РСЗО, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (20)
    11 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева

    Песков: Европейцы сознательно нагнетают напряженность из-за опасности обвала ситуации для Киева

    Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада сознательно нагнетают напряженность, делают провокационные заявления из-за опасности полного обвала для Украины в ходе развития спецоперации России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале комментарий Пескова, который назвал провокационные заявления западных политиков «сознательным нагнетанием напряженности». По его словам, европейцы видят, что ситуация чревата для украинцев полным обвалом, и экзальтируют ее, передает ТАСС.

    Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, высказывая воинственные предложения, предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией, что очень опасно.

    Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию.

    Коментарии (17)
    11 мая 2024, 15:57 • Новости дня
    Украинский генерал назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова

    Украинский генерал Кривонос назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова

    Украинский генерал назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемами при обороне Харькова, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

    По его словам, не получится обеспечить нормальную логистику, также проблема кроется в степени готовности оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    По мнению Кривоноса, с военной и экономической точки зрения брать крупный город в кольцо будет выгоднее, чем штурмовать его в лоб.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО.

    Коментарии (12)
    11 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    На технике ВС России обнаружили «волшебный» знак

    Военкоры: На технике ВС России обнаружили обладающий поражающим свойством «волшебный» знак

    Tекст: Вера Басилая

    На технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, он похож на «руну Гунгира», которая обладает «поражающим» свойством, сообщили военкоры.

    По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», нанесенный знак похож на «руну Гунгнира», так называемые не знающие промаха «копья германо-скандинавского бога Одина, пишет «Вечерняя Москва».

    Согласно скандинавской мифологии, копья Одина пробивают самые толстые доспехи и поражает любую цель.

    Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

    Коментарии (20)
    13 мая 2024, 02:24 • Новости дня
    На Украине назвали смену министра обороны России плохой новостью для Киева

    Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для Украины предложение российского президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны России – «очень плохая новость», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.

    Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

    Коментарии (15)
    13 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    Харьков начали покидать семьи с детьми

    СМИ: Семьи с детьми начали уезжать из Харькова

    Харьков начали покидать семьи с детьми
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей, сообщают местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, несмотря на то что жители активно покидают город, обстановка в Харькове спокойная, передает ТАСС.

    Между тем в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что двое суток идет эвакуация из населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области, уже вывезены несколько тысяч жителей.

    Ранее в апреле власти Харькова заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут. Издание NYT сообщило, что наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией.

    Коментарии (31)
    12 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
    Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу, попытки ВСУ вернуть село под свой контроль оборачиваются для него огромными потерями, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, в Работино противник окопался за селом, в районе кладбища, при этом все попытки ВСУ контратаковать провалились и ВС России обратили украинских военных в бегство, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что ВСУ понесли потери в жиаой силы, а кладбище, где находятся их позиции стало для них фактической могилой.

    Он сообщил также, что на Ореховском направлении северо-западней Вербового нанесены удары по большому скоплению живой силы и техники противника.

    Ранее Рогов сообщил, что украинские военные в ходе боев за Работино в Запорожской области пытаются сдержать наступление ВС России на кладбище, расположенном к северу от населенного пункта.

    Коментарии (23)
    12 мая 2024, 00:17 • Новости дня
    Военкоры прокомментировали обстановку на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно, заявил военкор Семен Пегов. Военкор Александр Коц указал, что идет тяжелая планомерная боевая работа с опорой на авиацию и артиллерию и сохранение личного состава.

    На некоторых участках на Харьковском направлении российские штурмовики просочились в приграничные села на линии соприкосновения, сообщил Пегов в Telegram. Он подчеркнул, что на Харьковском направлении российские силы «делают все, чтобы овладеть стратегической инициативой».

    Как отметил Пегов, сейчас стараются «не говорить об успехах, чтобы дать парням возможность реально закрепиться и не торопить их своими догадками, а также не давать подсказки врагу». По словам Пегова, успехи российских войск на Харьковском направлении стали возможны благодаря многомесячным тренировкам штурмовиков.

    Коц в Telegram призвал не рассчитывать на «быстрые прорывы с охватами городов». По его словам, «планомерная боевая работа» на Харьковском направлении «создает дополнительные проблемы» украинским войскам, из-за чего вооруженные силы Украины будут вынуждены направить «резервы с других фронтов». В связи с этим, заявил Коц, можно ожидать «сюрпризов и на других участках линии соприкосновения», которая сейчас значительно увеличилась.

    В субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.


    Коментарии (14)
    12 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

    FAZ заявила о предложении ряда немецких депутатов сбивать с территории стран НАТО российские ракеты над Украиной

    В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд немецких парламентариев выступил за то, чтобы использовать западные зенитные комплексы и сбивать российские ракеты над Украиной с территории стран НАТО.

    Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что такая «трансграничная» ПВО позволит снизить нагрузку на украинскую ПВО, которая сможет «защитить фронт». Он указал на действия американских, британских и французских военных, которые защищали Израиль от удара иранских ракет и беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Агнешка Брюггер от партии «зеленых» (входит в правящую коалицию) считает «правильным» прикрытие западной части Украины с помощью ПВО в других странах. Другой представитель «зеленых» Антон Хофрайтер призвал «в долгосрочной перспективе» не исключать осуществление защиты Польшей и Румынией неба над Украиной. При этом он уточнил, что сейчас такое предложение «не подлежит обсуждению», приоритетом остается поставка техники и боеприпасов самой Украине.

    Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» согласился с тем, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может защищать ПВО стран НАТО. Однако он подчеркнул, что уже сейчас возникла нехватка пусковых установок и ракет.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. В США ответили, что конфликт на Украине является «другой битвой». Ситуация на Украине спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

    Коментарии (75)
    11 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские блогеры выразили восхищение стойкостью выдержавшего два удара FPV-камикадзе танка Т-90М «Прорыв».

    Так, видеозапись того, как Т-90М «Прорыв» выдержал два попадания FPV-дронов ВСУ и продолжил двигаться по своему курсу, разместил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

    Авторы Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» заметили, что, несмотря на попадание сразу двух БПЛА, боевая машина продолжила выполнять боевую задачу.

    Как прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Т-90М держит удар лучше «Абрамса» и «Леопарда».

    Также на видеозапись отреагировали авторы Telegram-канала «Сварщики», подчеркнув, что российский Т-90М «даже не почухался».

    Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заметил, что ВСУ безуспешно атакуют российский танк.

    Коментарии (9)
    11 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском

    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском ВС России

    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины окопались в населенных пунктах в Харьковской области и не могут не отступить под натиском ВС России, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области», – передает ТАСС его слова.

    Также Ганчев заявил, что жители, проживающие в зоне активных боевых действий в Харьковской области, должны оставаться в укрытиях.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО – началось проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.

    Коментарии (8)
    12 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области

    Подполье: Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области

    ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, вечером 11 мая в пригороде Харькова был слышен мощный взрыв. Лебедев добавил, что в том направлении находится пустырь, откуда велись обстрелы Белгорода, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил также, что в 22:40 в Чугуеве удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ, где происходило снабжение ВСУ, направляющихся на ротацию на Волчанск, Липцы и Изюмско-Купянское направление.

    Подполье сообщило также, о прилетах в Волчанске, которые сопровождались мощной детонацией. Также, со ссылкой на сообщение агентуры, он сообщил, что «за полтора часа три «Камаза» «груз 200» выехали на запад, на Полтаву-Киев».

    Напомним, в субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями Украины.

    Коментарии (16)
    11 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Во Франции вызвали тревогу военные планы России под Харьковом

    Эксперт из Франции Набли: Киев не может понять истинных планов России под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в наступательной операции под Харьковом, поэтому сложно узнать ее истинные военные планы, заявил французский эксперт Белиг Набли в эфире канала LCI.

    Аналитик заявил: на Западе не знают, до какого места или города будет наступать Россия, что усиливает тревогу украинского руководства, которому будет предугадать действия ВС России, передает РИА «Новости».

    Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Север»  освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

    Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВСУ не получится обеспечить нормальную логистику, а также оборону Харькова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО в Харьковской области.

    Коментарии (8)
    Главное
    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса
    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области
    ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове
    Польша: Война на Украине продлится не менее десяти лет
    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ
    Андрея Макаревича решили проверить на экстремизм
    Американца арестовали в Москве за оскорбление полицейских по-английски

    США нашли нового газового врага в Европе

    Американская пресса выступила со знакомыми обвинениями – только теперь они озвучены в адрес другого поставщика газа в Европу. Под удар попала Норвегия, которая перехватила «газовую корону» Газпрома – и тут же стала самым «монопольным» поставщиком газа. В чем же именно провинилась Норвегия по версии США? Подробности

    Перейти в раздел

    Белоусов сделает Минобороны инновационным

    Владимир Путин выдвинул кандидатуру вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Министерства обороны. Назначение «гражданского лица» руководителем военного ведомства вызвало бурную реакцию не только в российской экспертной среде, но и среди западных СМИ. Специалисты уверены, что Белоусов выведет Минобороны на принципиально иной уровень эффективности. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает буферную зону на харьковском направлении

    Активизация боевых действий в Харьковской области обернулась для Украины несколькими скандалами. Среди них – публичные обвинения в адрес Зеленского из-за отсутствия полноценной линии обороны под Харьковом. Однако, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, ВСУ на этом направлении решили превратить города Слобожанщины в аналоги Авдеевки и Артемовска. Подробности

    Перейти в раздел

    Прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск

    Идущее вот уже несколько дней наступление российских войск на северном направлении вызвало потрясения по всей Украине. Главный скандал оказался связан с состоянием оборонительных сооружений. Что говорит о происходящем киевская пропаганда, каковы настроения людей в Харьковской области и какой эффект на ВСУ уже оказали действия России близ Харькова? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............