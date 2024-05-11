Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.28 комментариев
Умер основатель Renaissance Technologies Джим Саймонс
В возрасте 86 лет умер Джим Саймонс, выдающийся инвестор и математик, основатель хедж-фонда Renaissance Technologies.
О смерти сообщила пресс-служба организации, передает РИА «Новости».
Саймонс, родом из штата Массачусетс, в 1982 году основал Renaissance Technologies, применив в торговле на бирже новаторские математические алгоритмы. Его достижения в инвестиционной сфере принесли ему репутацию «легенды».
Издание The Economist назвало Саймонса «самым успешным инвестором всех времен».