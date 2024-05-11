Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.28 комментариев
Казахстан стал лидером по импорту российской водки
В прошлом году Россия экспортировала водки на сумму 59,7 млн долларов, из которых почти половина (27,9 млн долларов) пришлась на Казахстан.
Казахстан сохранил первое место среди покупателей российской водки, но объем импорта по сравнению с 2022 годом сократился на 26%, сообщает РИА «Новости», проанализировав открытые статистические данные.
Второе место в рейтинге занял Израиль, который нарастил закупки на 42%, до 12 млн долларов, сместив Армению на третье место (4,5 млн долларов). При этом поставки в Армению за год упали на треть.
Грузия (3,9 млн долларов) и Азербайджан (3,5 млн долларов) замкнули пятерку лидеров.