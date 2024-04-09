Мишустин отметил рост российской экономики

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава правительства отметил, что в начале 2024 года не изменился тренд на рост экономики. Мишустин сослался на данные Минэкономразвития, по которым «в январе ВВП вырос почти на 5%, а в феврале уже на 7,7%», передает ТАСС.

Также он отметил рост в промышленности, он составил около 8,5% в феврале. Локомотивом, как и в прошлом году, остается обработка, она растет рекордными темпами. Рост в обрабатывающей промышленности в феврале составил 13,5%.

Мишустин подчеркнул, что это лучший помесячный показатель, как минимум, за несколько лет. Он уточнил, что «основой таких изменений служит создание спроса на новые российские товары и услуги».

«Потребительская активность растет, это видно по обороту розничной торговли. В феврале он увеличился более чем на 12% после примерно 9% в январе», – заключил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что Россия есть все предпосылки к тому, что Россия стала четвертой экономикой мира.