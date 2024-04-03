Мишустин оценил возможности экономики России войти в топ-4 в мире

Мишустин: Экономика России имеет все предпосылки, чтобы войти в топ-4 в мире

Tекст: Ольга Никитина

Он напомнил, что такую задачу поставил президент Владимир Путин. По словам председателя правительства, в начале года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта, передает ТАСС.

Внешнее давление на Россию в прошлом году не ослабевало, констатировал Мишустин, отметив, что тенденция была обратной – оно нарастало. Однако несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации, подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что по итогам прошлого года, по предварительной оценке, ВВП России вырос на 3,6% – более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран.

Кроме того, он заявил, что ряд европейских, американских и японских производителей под давлением своих правительств объявили об уходе с российского рынка. Они находятся в сложном положении, и Россия относится к этому с понимаем, сказал Мишустин. Сейчас их место занимают организации из дружественно настроенных государств.

Премьер-министр подчеркнул, что европейцы расплачиваются за антироссийскую политику своих лидеров стагнацией и рецессией своих экономик.

Как заявил президент Владимир Путин накануне, Россия сохраняет хорошие темпы роста экономики – лучше, чем в Европе.