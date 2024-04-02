Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.5 комментариев
Путин: Темпы роста экономики в России превысили 4%
Россия сохраняет хорошие темпы роста экономики – лучше, чем в Европе, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД. Он обрисовал ситуацию в стране, указав сотрудникам министерства на важность усиленной работы.
«У нас в целом удовлетворительные результаты в экономике. 3,6% рост, в Европе такого нет. И сейчас сохраняются хорошие темпы – уже за 4%. Промышленное производство растет, у нас в социальной сфере решаем стоящие перед нами задачи. Исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности», – передает ТАСС слова Путина.
«Это все результаты нашей совместной работы», – отметил глава государства.
Ранее Россия вошла в пятерку лидеров G20 по темпам роста экономики.