Россия вошла в пятерку лидеров G20 по темпам роста экономики

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что рост полностью компенсировал спад 2022 года на 1,2%, передает РИА «Новости».

Лидером по темпам роста стала Индия (7,3%), за ней следуют Китай (5,2%) и Индонезия (5,1%). В G7 темпы роста замедлились, особенно в Великобритании (до 0,1%), Италии (до 0,9%), Франции (до 0,9%) и Канаде (до 1,1%).

Спад ВВП зафиксировали Аргентина (1,6%), Саудовская Аравия (0,8%) и Германия (0,3%). В Мексике, Австралии и Южной Корее рост замедлился, но остался положительным.

В ЕС темпы роста снизились до 0,4%. Входящие в БРИКС Бразилия и ЮАР продемонстрировали рост экономик (2,9% и 0,6% соответственно).

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