Эксперт: Россию ожидает длительный период роста экономики и развития промышленности

Политолог Данилов: Послание Путина закладывает основы для большого развития России

Tекст: Олег Исайченко

«В послании Федеральному собранию глава государства поставил множество амбициозных целей в инвестиционной и промышленной сфере. Можно сказать, что на ближайшие шесть лет закладываются основы для большого развития России в этой области. Кроме того, если грамотно использовать толчок, который получило производство в последнее время, этот тренд может продлиться, став долгосрочным», – сказал Вячеслав Данилов, исполнительный директор Центра политического анализа.

«Глава государства очень оптимистично говорил о развитии нашей промышленности. Президент явно исходит из того, что рост экономики, зафиксированный в последний год, не является краткосрочным трендом. Действительно, в стране увеличивается внутренний спрос, развивается ВПК. Этому способствовали в том числе введенные против нас санкции, которые помогли сохранить капитал и очистить рынок от импортных товаров и услуг», – отмечает собеседник.

«Однако важнейшая часть послания, затрагивающая развитие производства, – кадры. Это то, о чем промышленность говорила еще до пандемии. Для решения проблемы в последнее время восстанавливалась система среднего профессионального образования. Также организовывались конкурсы, такие как WorldSkills», – подчеркивает он.

«Кроме того, Россия, собирающаяся производить многое сама, конкурирует за кадры на мировом рынке. Поэтому проект, направленный на развитие нашего собственного трудового потенциала, очень важен для развития отечественной промышленности», – резюмировал Данилов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в период до 2030 года стране нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП: «А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары: лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее».

Путин подчеркнул, что Россия не может создавать все сама, но к этому и не нужно стремиться, правительство знает, над чем необходимо работать. Глава государства отметил, что важно проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей, их роботизацию и автоматизацию. «К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Вы знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом», – подчеркнул Путин.

Кроме того, президент отметил, что 2030 году необходимо обеспечить рост объема инвестиций в ключевых отраслях российской экономики на 70%. Он отметил хорошую динамику по этому показателю и призвал дальше двигаться опережающими темпами.