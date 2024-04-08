Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.4 комментария
Врач предупредила о последствиях для лица после «волшебной таблетки» для снижения веса
Врач Фатеева рассказала об изменениях внешности после применения препарата от ожирения
Врач-эндокринолог Анастасия Фатеева предостерегла от возможных побочных эффектов препарата «Оземпик», применяемого для лечения диабета второго типа и ожирения.
Эксперт сообщила «Газете.ru», что значительная потеря веса на «Оземпике» может привести к изменениям во внешности, в частности, к потере жировой клетчатки на лице, что делает его «изможденным и скелетонизированным». Это особенно заметно у людей среднего и старшего возраста, у которых дряблая кожа может «свисать» на лице.
Даже появился термин «оземпическое лицо», рассказала специалист.
Фатеева подчеркнула, что «волшебной таблетки» для снижения веса не существует, и оптимальным способом достижения желаемой массы тела является нормализация пищевого поведения, обмена веществ, гормональной системы и ЖКТ.