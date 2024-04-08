Белоусов поручил разобраться со снижением погрузки на железной дороге

Tекст: Ольга Никитина

Также Белоусов инициировал создание «инцидента» по решению вопросов, связанных с вывозом грузов по железной дороге, в Минтрансе будет создана профильная рабочая группа, следует из документа. Проработка «инцидентов» в правительстве проходит для «обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных и региональных органов власти при разрешении штатных и нештатных ситуаций и реализации приоритетных задач», пишет РБК.

По данным Минэнерго, которые приводятся в протоколе, поставки в угольный терминал ОТЭКО приостановлены «в связи с запретительными для угольных компаний ставками перевалки грузов».

По итогам первого квартала 2024 года погрузка на сети РЖД упала на 9,7 млн т, или на 3,2%, относительно аналогичного периода 2023 года. Показатель начал падать в 2022 году, с начала 2023 года погрузка постепенно восстанавливалась, но с октября вновь перешла к снижению и по итогам года сократилась на 0,2% к 2022 году. РЖД в 2024 году планировали перейти к росту в 2,7%.

На общий показатель повлияла в том числе приостановка поставок угля на терминал ОТЭКО в Тамани, куда в январе—марте, по данным РЖД, не вывезено 5,1 млн т угля, говорится в протоколе.

«Угольщики отказались отгружать продукцию на экспорт через терминал ОТЭКО из-за высокого тарифа на перевалку. Вместо этого ее повезли на Дальний Восток, на забитый Восточный полигон, из-за чего пострадали все операторы на направлении», – объяснили в одном из крупных операторов.

По словам источника издания, тарифы ОТЭКО на перевалку угля в Тамани как минимум в два раза превосходят ставки конкурентов в Азово-Черноморском бассейне: в январе 2024 года компания брала 38 долларов за перегрузку тонны угля.

Ставка в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) составляла 14 долларов за тонну, тариф Туапсинского морского торгового порта – 15 долларов за тонну, Таганрогского морского торгового порта – 11 долларов за тонну, отметил источник РБК со ссылкой на аналитические материалы, основанные на данных Минтранса.

Источник, знакомый с ходом дискуссии на правительственном совещании, добавил, что ОТЭКО заявляли о снижении ставок до 21–27 долларов за тонну в зависимости от марки угля, но угольные компании настаивали на неприемлемости ставок «в условиях существенного снижения цен».

Источник РБК, знакомый с ходом консультаций, сказал, что на совещании в Минтрансе 2 апреля представитель ФАС говорил о нарушениях работы оператора терминала.

В пресс-службе ФАС подтвердили, что служба нашла в действиях ОТЭКО признаки нарушения антимонопольного законодательства. «По итогам анализа формирования тарифов на перевалку грузов в морском порту Тамань в действиях оператора терминала навалочных грузов ООО «ОТЭКО-Портсервис» установлены признаки нарушения закона о защите конкуренции – установление экономически, технологически и иным образом не обоснованных цен на услугу по перевалке угля», – сказал представитель ведомства.

По его словам, ФАС выдала «ОТЭКО-Сервису» предупреждение, согласно которому компания должна разработать и утвердить коммерческую политику, которая определит порядок расчета тарифов на экономически обоснованном уровне. Этот уровень должен соответствовать среднеотраслевой рентабельности и способствовать перевалке угля в порту на уровне 2023 года.

В ходе совещания у Белоусова глава совета директоров группы «Дело» Сергей Шишкарев предложил председателю совета директоров ОТЭКО Мишелю Литваку «войти в коммерческие переговоры по передаче порта в коммерческое управление» или рассмотреть вопрос о продаже терминала навалочных грузов, указано в протоколе.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, утверждает, что «политика ОТЭКО приводит к переориентации потоков угля, который может идти на юг, на и без того забитый восток. Ритмичная работа Тамани разгрузит восток и даст дорогу другим грузам», – объясняет он.

В ОТЭКО РБК заявили, что компания не планирует передавать терминалы в коммерческое управление или продавать их. «Мы продолжим развивать экспортный потенциал юга своими силами. Единственные переговоры, которые ведем, – переговоры с экспортерами угля о налаживании перевалки, где достигнут прогресс. Мы уже снизили цены и сделали ряд шагов навстречу клиентам: выбрали более удобные «индексы привязки», увеличили сроки бесплатного накопления груза, отменили ряд поправочных коэффициентов», – утверждает представитель компании.

Источник в транспортной отрасли говорит, что договоры с угольными компаниями по новым тарифам пока не подписаны.