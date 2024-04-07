В Орске временно приостановили плановую стационарную медпомощь

Tекст: Ольга Иванова

В настоящее время в Орске оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная помощь в двух стационарах, расположенных вне зоны затопления. Коечного фонда этих медучреждений достаточно для оказания неотложной помощи, также в городе штатно работают педиатрические и инфекционные койки, передает РИА «Новости».

В случае необходимости в Орске будет развернуто свыше 300 дополнительных коек в онкодиспансере, детской больнице, инфекционной больнице, а также в Новотроицке.

Для профилактики инфекционных заболеваний эвакуированных жителей Орска будут бесплатно обеспечены противовирусными препаратами, а с 12 апреля начнется их массовая вакцинация против гепатита А.

В минздраве региона призвали жителей пострадавших районов Орска максимально соглашаться на проведение вакцинации, так как при подобных стихийных бедствиях риск заражения гепатитом А резко возрастает.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате наводнения в Орске Оренбургской области за медпомощью обратились 99 человек, шесть взрослых и трое детей госпитализированы, но их состояние не вызывает опасений.

В воскресенье руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Оренбургской области после паводка начата вакцинация против вирусного гепатита А.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин также рассказал, что оренбургский водоканал сейчас работает в режиме паводка. По его словам, вода в кране является питьевой и соответствует всем санитарным требованиям.