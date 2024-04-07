В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.3 комментария
После наводнения в оренбургском Орске 99 человек обратились за медпомощью
В результате наводнения в Орске Оренбургской области за медицинской помощью обратились 99 человек, шесть взрослых и трое детей госпитализированы, но их состояние не вызывает опасений, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, 18 из 99 обратившихся за помощью – дети, передает ТАСС.
Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кузнецов отметил, что остальным пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Оренбургской области после паводка начата вакцинация против вирусного гепатита А.
В воскресенье паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ситуация с наводнением в городе Орске является критической.