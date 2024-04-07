Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.0 комментариев
В Оренбургской области началась вакцинация против вирусного гепатита А
В Оренбургской области после паводка начата вакцинация против вирусного гепатита А, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Как указала Попова, в настоящее время создан запас вакцины против гепатита А и противокорьевой вакцины. По ее словам, все необходимые меры организованы и принимаются. «Мы будем контролировать ситуацию и принимать дополнительные меры, если потребуется», – добавила она, передает ТАСС.
Попова также подчеркнула, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Оренбургской области сейчас контролируемая.
В воскресенье паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ситуация с наводнением в городе Орске является критической.
Ранее сообщалось, что ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки.