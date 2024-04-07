В Оренбургской области началась вакцинация против вирусного гепатита А

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Попова, в настоящее время создан запас вакцины против гепатита А и противокорьевой вакцины. По ее словам, все необходимые меры организованы и принимаются. «Мы будем контролировать ситуацию и принимать дополнительные меры, если потребуется», – добавила она, передает ТАСС.

Попова также подчеркнула, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Оренбургской области сейчас контролируемая.

В воскресенье паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ситуация с наводнением в городе Орске является критической.

Ранее сообщалось, что ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки.