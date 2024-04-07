В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.4 комментария
При атаке ВСУ на белгородское село погибла 18-летняя девушка
В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородский район погибла 18-летняя девушка, еще четыре человека, в том числе двое детей, получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как указал Гладков в своем Telegram-канале, четыре беспилотника атаковали село Шагаровка. По его словам, осколки одного из сбитых БПЛА попали в автомобиль, где находилась семья из шести человек. Девушка погибла на месте, мужчина, 18-летний юноша и двое детей получили ранения, отметил он.
На месте происшествия работают оперативные службы. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, жителям порекомендовали оставаться дома.
В воскресенье беспилотник ВСУ был сбит над Белгородской областью.