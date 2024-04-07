При атаке ВСУ на белгородское село погибла 18-летняя девушка

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Гладков в своем Telegram-канале, четыре беспилотника атаковали село Шагаровка. По его словам, осколки одного из сбитых БПЛА попали в автомобиль, где находилась семья из шести человек. Девушка погибла на месте, мужчина, 18-летний юноша и двое детей получили ранения, отметил он.

На месте происшествия работают оперативные службы. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, жителям порекомендовали оставаться дома.



В воскресенье беспилотник ВСУ был сбит над Белгородской областью.