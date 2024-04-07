В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.2 комментария
«Аэрофлот» опроверг информацию о развороте рейса Москва – Орск
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что рейс SU1060 Москва – Орск был развернут на Тольятти.
В пресс-службе компании заявили, что рейс был выполнен в штатном режиме и приземлился в аэропорту назначения в соответствии с расписанием, сообщает РИА «Новости».
Источник в авиаотрасли, с которым пообщалось агентство, пояснил, что сервис Flightradar, на котором была основана информация о развороте рейса, «не всегда точная система отображения рейсов».
Ранее СМИ сообщили, что самолет «Аэрофлота» SU-1060, следовавший из Москвы в Орск, развернулся в небе и улетел в Тольятти.
В воскресенье паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ситуация с наводнением в городе критическая.