«Аэрофлот» опроверг информацию о развороте рейса Москва – Орск

Tекст: Ольга Иванова

В пресс-службе компании заявили, что рейс был выполнен в штатном режиме и приземлился в аэропорту назначения в соответствии с расписанием, сообщает РИА «Новости».

Источник в авиаотрасли, с которым пообщалось агентство, пояснил, что сервис Flightradar, на котором была основана информация о развороте рейса, «не всегда точная система отображения рейсов».

Ранее СМИ сообщили, что самолет «Аэрофлота» SU-1060, следовавший из Москвы в Орск, развернулся в небе и улетел в Тольятти.

В воскресенье паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ситуация с наводнением в городе критическая.

