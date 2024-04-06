Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.28 комментариев
Мадуро назвал проявлением фашизма штурм посольства Мексики в Эквадоре
Президент Венесуэлы Мадуро назвал варварством и фашизмом штурм посольства Мексики в Эквадоре
Правительство Эквадора грубо нарушило международное право, устроив штурм посольства Мексики, проявив при этом варварство и фашизм, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Мадуро назвал действия правительства «про янки» Эквадора актом варварства, которого не было в Латинской Америке, и высказал абсолютную солидарность с президентом Мексики и ее народом, передает РИА «Новости».
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора после того, как полиция Эквадора ворвалась в посольство Мексики и арестовала бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.