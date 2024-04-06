Мексика приостановила дипотношения с Эквадором из-за вторжения в посольство

Полиция Эквадора ворвалась в посольство Мексики и задержала бывшего вице-президента Гласа

Tекст: Антон Антонов

Как указывает Reuters, «Глас, который с декабря жил в посольстве Мексики в Кито, был задержан», передает РИА «Новости».

Обрадор со ссылкой на главу МИД Мексики Алисию Барсену сообщил, что «полиция Эквадора насильно вошла в посольство». Он подчеркнул, что Глас находился в посольстве как «беженец», который «просил убежища из-за преследований и обвинения».

Мексика обвинила Эквадор в нарушении международного права и своего суверенитета. МИД Мексики поручено «выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта» и объявить о приостановке дипломатических отношений.

В пятницу Мексика согласилась дать Гласу политическое убежище – до этого он находился там в статусе гостя, Эквадор счел такой шаг незаконным.

Посол Мексики Ракель Серур был объявлен персоной нон грата в связи с заявлениями Обрадора о выборах 2023 года в Эквадоре.

В конце 2022 года Глас вышел на свободу. Он пробыл пять лет в тюрьме по делу о взяточничестве и преступном сговоре. В конце 2023 года его осудили на шесть лет по коррупционному делу, но Глас укрылся в мексиканской дипмиссии.