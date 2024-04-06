Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.12 комментариев
Экспертиза: Двое мужчин в Орске умерли не из-за утопления
Экспертиза показала, что смерть двух мужчин, чьи тела были найдены в подтопленных домах Орска, наступила не в результате утопления.
Тела были обнаружены 5 апреля при патрулировании территории потенциального затопления в Старом городе Орска, передает ТАСС.
Причиной смерти стали не утопление, а другие факторы, которые будут установлены в ходе дальнейшего расследования.
Ранее сообщалось, что дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью.